С начала широкомасштабного вторжения Британия является страной, которая неуклонно поддерживает Вооруженные Силы нашего государства. Как известно, украинские военные проходят обучение на территории Соединенного Королевства, в частности, овладевают тем, как пользоваться боевыми танками Challenger 2.
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Эти танки помогут вернуть территории
В воскресенье, 12 марта, на официальной странице минобороны Британии появилось видео, на котором видно, что Challenger 2 "умеют делать лучше всего".
В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2,
– также говорится в подписи к ролику.
Заметим, что когда речь идет об эскадрилье танков, то имеется в виду подразделение этой военной техники в количестве от 12 до 24 единиц. Собственно, само слово "эскадрилья" можно перевести с французского как "маленький эскадрон" или "маленькая бригада".
Challenger 2 демонстрируют свою мощность: смотрите видео МО Британии
Мир продолжает помогать Украине: последние новости
- На днях стало известно, что Великобритания и Франция будут совместно тренировать морских пехотинцев Вооруженных Сил нашего государства. Об этом договорились лидеры обоих государств – французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Риши Сунак.
- Вместе с тем, вспомним, что в последние месяцы в повестке дня вопрос о предоставлении Воздушным силам ВСУ истребителей. Глава МИД Дмитрий Кулеба констатировал, что для украинской дипломатии это очень сложная задача – уговорить партнеров предоставить нам авиацию.
- Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал Германию ускорить поставки артиллерийских боеприпасов. По его словам, немецкие производители оружия готовы заключать контакты с украинской стороной относительного этого вопроса, однако в правительстве ФРГ не спешат налаживать быстрые поставки.