С начала широкомасштабного вторжения Британия является страной, которая неуклонно поддерживает Вооруженные Силы нашего государства. Как известно, украинские военные проходят обучение на территории Соединенного Королевства, в частности, овладевают тем, как пользоваться боевыми танками Challenger 2.

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Эти танки помогут вернуть территории

В воскресенье, 12 марта, на официальной странице минобороны Британии появилось видео, на котором видно, что Challenger 2 "умеют делать лучше всего".

В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2,

– также говорится в подписи к ролику.

Заметим, что когда речь идет об эскадрилье танков, то имеется в виду подразделение этой военной техники в количестве от 12 до 24 единиц. Собственно, само слово "эскадрилья" можно перевести с французского как "маленький эскадрон" или "маленькая бригада".

Challenger 2 демонстрируют свою мощность: смотрите видео МО Британии

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