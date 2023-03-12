Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Жовтенко – эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива. По его словам, для получения F-16 Украина должна быть готова во всех плоскостях.

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Почему F-16 до сих пор не в Украине.

Тарас Жовтенко объяснил, что, конечно, украинцы хотели бы, чтобы на поле боя были на победных позициях украинские Leopard, Challenger и немного позже ABRAMS. И чтобы в воздухе их прикрывали наши пилоты на уже тоже украинском F-16.

Здесь стоит вопрос не в том, что Запад не хочет нам давать самолеты,

– сообщил он.

По его мнению, Запад уже давно на разных уровнях озвучил хорошую стратегию о том, что Украина получит абсолютно все оружие, которое ему необходимо, чтобы обеспечить собственную победу на поле боя и обеспечить свою безопасность в средней и долгосрочной перспективе.

"В первую очередь наши западные союзники решают с нашим военным руководством те потребности ВСУ, которые есть на данный момент, то есть то, что может облегчить ситуацию на поле боя уже и сейчас или максимально быстро", – убежден он.

Так что все должно решиться в ближайшее время в пользу Украины.

Особенности передачи авиации

Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива подчеркнул, что если сравнивать две системы ПВО – это ЗРК и современная авиация, то очевидно, что истребители потребуют больше времени и потребуют лучшей логистики.

Мы не хотим получить F-16, чтобы они просто так были. Мы хотим их получить так, чтобы они сегодня утром появились на территории Украины, а уже после обеда пошли на боевые задачи курить российское войско где-нибудь на Востоке или на Юге,

– подчеркнул он.

По словам Жовтенко, говорится даже не о том, что наши пилоты нуждаются в дополнительном времени для того, чтобы научиться максимально правильно использовать эти самолеты в боевых условиях.

"Нам нужно сделать так, чтобы по поступлению этих самолетов в Украину они сразу выполняли боевые задачи", – отметил он.

Он пояснил, что не следует забывать об обслуживании и ремонте новейших самолетов. Тем более, что вполне вероятно, что во время боев с россиянами они будут повреждены.

Почему другую технику поставляют быстрее

Тарас Жовтенко рассказал, что можно провести аналогию с использованием современных ЗРК. В частности, те же NASAMS, SAMP/T Mamba являются знакомой техникой для украинских военных.

"Намного быстрее будет решить вопрос с поставкой Украине система Patriot, чем доставить в Украину самолет боевой", – добавил он.

По его мнению, с точки зрения Запада в принципе логично сейчас сделать акцент на те системы, которые более знакомы нашим военным.

Потому что с NASAMS перейти на Patriot гораздо проще и быстрее с точки зрения и использования, эксплуатации, чем с МиГ-29 пересесть на F-16: не только взлететь и приземлиться на аэродром, выполнив боевую задачу, но и с точки зрения обслуживания,

– убежден он.

Жовтенко отметил, с учетом того, что контрнаступление должно состояться буквально через несколько месяцев, то этого времени было бы мало для эффективной подготовки хотя бы минимального количества современных западных самолетов.

"Даже если бы сейчас было принято решение или месяц назад о поставках авиации, все равно реальные сроки, когда мы имели уже боеспособные авиационные подразделения, оснащенные западными самолетами – это, возможно, была бы осень", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас делается упор нашими западными партнерами на том, что мы можем использовать моментально.

Передача МиГ-29

Эксперт по международной безопасности фонда Деминициативы им. Илька Кучерива сообщил, что сейчас мы получаем Patriot, на очереди NASAMS, SAMP/T.

"Частно эти системы позволят нам прикрыть поле боя, защитить наши наземные подразделения во время контрнаступления", – объяснил он.

К тому же, Польша и Словакия озвучили общую позицию о готовности передачи Украине модернизированных МиГ-29.

"Но опять же это должно быть вписано в общую концепцию военной помощи, которую Запад нам оказывает", – подчеркнул он.

По мнению Жовтенко, это может избежать проблемы, возникшей с истребителями F-16.

Все мы можем сделать гораздо быстрее: аэродромная база есть, и аэродромная инфраструктура точно у нас заточена под этот тип самолетов, потому что он эксплуатируется военно-воздушными силами,

– убежден он.

Кроме этого, если это дело будет двигаться, то МиГ-29 может быть у нас уже как раз к моменту начала контрнаступления.

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