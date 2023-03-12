Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он убежден, что сейчас речь идет о расширении и углублении сотрудничества между Украиной и ее союзниками в сфере военной помощи.

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Западные лидеры заявляют о подготовке украинских пилотов к управлению современными истребителями. Нарожный предположил, что это может свидетельствовать о тренировках на самолетах F-16.

Никаких сомнений в странах Запада нет, что Украина победит. Мы так или иначе получим современные самолеты, потому что даже когда отбросим россиян к границам 1991 года, они не остановятся и Украина постоянно будет этим восточным барьером от одичавших россиян.

– добавил эксперт.

Что может усилить авиацию

Он убежден, что Запад будет помогать в Украине сдерживать российского агрессора даже после войны. Неизвестно, когда Украина сможет получить F-16, однако наши воздушные силы могут получить другое современное оружие. Речь, например, о ракетах "воздух – воздух".

Это те ракеты, которыми стреляют из F-16, мы сможем стрелять ими из МиГ-29 или, скажем, из Су-25,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что кроме таких ракет Украина может получить крылатые дальнобойные ракеты, это могут быть и противорадарные ракеты. Также на самолетах могут быть установлены современные радары далекой разведки, которых сейчас нет в Украине.

"То есть мы будем поднимать где-то над Ивано-Франковской областью самолет, а он будет видеть все до линии фронта, условно говоря, даже в Москву: что и где взлетает, во всех подробностях будем видеть. Это абсолютно реалистичный сценарий", – подчеркнул эксперт.

Нарожный о военной помощи Запада: смотреть видео

Могут ли Украине передать современную авиацию