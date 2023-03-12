Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він переконаний, що зараз мовиться про розширення та поглиблення співпраці між Україною та її союзниками в сфері військової допомоги.

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Західні лідери заявляють про підготовку українських пілотів до управління сучасними винищувачами. Нарожний припустив, що це може свідчити про тренування на літаках F-16.

Ніяких сумнівів у країнах заходу немає, що Україна переможе. Ми так чи інакше отримаємо сучасні літаки, бо навіть коли відкинемо росіян до кордонів 1991 року, вони не зупиняться і Україна постійно буде цим східним бар'єром від здичавілих росіян,

– додав експерт.

Що може підсилити авіацію

Нарожний переконаний, що Захід буде допомагати в Україні стримувати російського агресора навіть після війни. Невідомо, коли Україна зможе отримати F-16, однак наші Повітряні сили можуть отримати іншу сучасну зброю. Мовиться, наприклад, про ракети "повітря – повітря".

Це ті ракети, якими стріляють з F-16, ми зможемо стріляти ними з МіГ-29 або, скажімо, з Су-25,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що, крім таких ракет, Україна може отримати крилаті далекобійні ракети, це можуть бути й протирадарні ракети. Також на літаках можуть бути встановлені сучасні радари далекої розвідки, яких зараз в Україні немає.

"Тобто ми будемо підіймати десь над Івано-Франківською областю літак, а він буде бачити все до лінії фронту, умовно кажучи, навіть до Москви: що та де злітає, в усіх подробицях будемо бачити. Це абсолютно реалістичний сценарій", – наголосив експерт.

Нарожний про військову допомогу Заходу: дивитись відео

Чи можуть Україні передати сучасну авіацію