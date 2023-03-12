Про це 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва. За його словами, для отримання F-16 Україна має бути готовою в усіх площинах.

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Чому F-16 досі не в Україні

Тарас Жовтенко пояснив, що, звісно, українці хотіли б, щоб на полі бою були на переможних позиціях українські Leopard, Challenger і трішки пізніше вже ABRAMS. І щоб в повітрі їх прикривали наші пілоти на уже теж українських F-16.

Тут стоїть питання не в тому, що Захід не хоче нам давати літаки,

– повідомив він.

На його думку, Захід вже давно на різних рівнях озвучив хорошу стратегію про те, що Україна отримає абсолютно всю зброю, яка їй необхідна, щоб забезпечити власну перемогу на полі бою та гарантувати свою безпеку в середній та довгостроковій перспективі.

"У першу чергу наші західні союзники вирішують з нашим військовим керівництвом ті потреби ЗСУ, які є на даний, конкретний момент, тобто те, що може полегшити ситуацію на полі бою вже і зараз або максимально швидко", – переконаний він.

Тож все має вирішитися найближчим часом на користь України.

Особливості передачі авіації

Експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва наголосив, якщо порівнювати дві системи ППО – це ЗРК і сучасна авіація, то очевидно, що винищувачі потребуватимуть більше часу і вимагатимуть кращої логістики.

Ми не хочемо отримати F-16, щоб вони просто так були. Ми хочемо їх отримати так, щоб вони сьогодні зранку з’явилися на території України, а вже після обіду пішли на бойові завдання палити російське військо десь на Сході чи на Півдні,

– наголосив він.

За словами Жовтенко, мовиться навіть не про те, що наші пілоти потребують додаткового часу для того, щоб навчитися максимально правильно використовувати ці літаки в бойових умовах.

"Нам треба зробити так, щоб по надходженню цих літаків в Україну вони одразу виконували бойові задачі", – зосередив увагу він.

Він пояснив, що не слід забувати про обслуговування та ремонт новітніх літаків. Тим паче, що цілком імовірно, що під час боїв із росіянами вони будуть зазнавати ушкоджень.

Чому іншу техніку постачають швидше

Тарас Жовтенко розказав, що можна провести аналогію із використанням сучасних ЗРК. Зокрема, ті самі NASAMS, SAMP/T Mamba є знайомою технікою для українських військових.

"Набагато швидше буде розв'язати питання з постачанням Україні система Patriot, ніж доставити в Україну літак бойовий", – додав він.

На його думку, з точки зору Заходу в принципі логічно зараз зробити акцент на ті системи, які є більш знайомими нашим військовим.

Тому що з NASAMS перейти на Patriot набагато простіше і швидше з точки зору і використання, експлуатації, аніж з МіГ-29 пересісти на F-16: не тільки взлетіти і приземлитися на аеродром, виконавши бойове завдання, але і з точки зору обслуговування,

– переконаний він.

Жовтенко зауважив, з урахуванням того, що контрнаступ має відбутися буквально за декілька місяців, то цього часу було б замало для ефективної підготовки хоча б мінімальної кількість сучасних західних літаків.

"Навіть якщо б зараз було прийняте рішення чи місяць тому про постачання авіації, все одно реальні терміни, коли ми б мали уже боєздатні авіаційні підрозділи, оснащені західними літаками – це, можливо, була б осінь", – наголосив він.

За його словами, нині робиться акцент нашими західними партнерами на тому, що ми можемо використати моментально.

Передача МіГ-29

Експерт з міжнародної безпеки фонду Демініціативи ім. Ілька Кучеріва повідомив, що наразі ми отримуємо Patriot, на черзі NASAMS, SAMP/T.

"Частково ці системи дозволять нам прикрити поле бою, захистити наші наземні підрозділи під час контрнаступу", – пояснив він.

До того ж Польща та Словаччина озвучили спільну позицію про готовність передачі Україні модернізованих МіГ-29.

"Але знову ж це має бути вписано в загальну концепцію допомоги військової, яку Захід нам надає", – наголосив він.

На думку Жовтенка, водночас це може уникнути проблеми, яка виникла із винищувачами F-16.

Усе ми можемо зробити набагато швидше: аеродромна база є, і аеродромна інфраструктура точно у нас заточена під цей тип літаків, тому що він експлуатується військово-повітряними силами,

– переконаний він.

Окрім цього, якщо ця справа буде рухатися, то МіГ-29 можуть бути у нас вже якраз до моменту початку контрнаступу.

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