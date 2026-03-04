Понад рік тиску: майор бригади "Рубіж" розповів, що змінилось у боях за Покровськ

На Покровському напрямку ворог продовжує застосовувати тактику, якою користується понад рік. Вона криється у максимальному тиску з залученням ресурсів, які має російська армія.

Про це в етері 24 Каналу розповів майор, заступник командира 4 батальйону "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Володимир Назаренко, уточнивши, що мовиться про боєприпаси, керовані та фугасні авіабомби, безпілотники (зокрема "Ланцети", "Молнії").

Як ворог прагне покращити зв'язок?

Через блокування для росіян терміналів Starlink використання ними дронів зменшилось, але противник намагається шукати альтернативи інтернет-зв'язку. Ворог пробує використовувати технологію у вигляді Wi-Fi-мостів, коли сигнал передається не так як в кожного у квартирі на 20 – 50 метрів, а на декілька десятків кілометрів.

Робиться це через тарілки Wi-Fi. Ця технологія має певні недоліки, бо ці тарілки помітні, вони виглядають як супутникові,

– озвучив Назаренко.

Противник пробує просочитися: темп руху різний

Російські окупанти на Покровському відтинку фронту надалі використовують метод просування малими піхотними групами. Вони рухаються від бліндажа до підвалу і далі до інших сховищ. Такі групи по 2 – 4 бійці намагаються інфільтруватися в українську оборону.

"Вони пробують проповзати, пролазити до якогось укриття, там закріпитись і перебувати. Ці групи противника в межах "кілзони" вчасно виявляються і в більшості випадків знищуються ударними БпЛА, артилерією, мінометами. Трапляються і стрілецькі сутички", – розповів Назаренко.

Зі слів заступника командира батальйону, декілька днів тому українські розвідники взяли у полон російських окупантів, які як раз сиділи у норі, куди дісталися, пересуваючись малою групою.

"Це "куплені" бійці, яким пообіцяли шалені кошти. Їх грошима заманили на полігон, де вже з ними проводять інші розмови. Якщо у 2022 році Росія своїх солдатів не вважала за людей, то зараз тим більше. Під страхом розстрілу вони йдуть у штурми як "гарматне м'ясо". Для Росії це один з найдешевших ресурсів, яким вона намагається продовжувати тиснути на нас", – пояснив Назаренко.

Що відбувається в районі Покровська: дивіться на карті

Він звернув увагу на те, що темп руху таких піхотних груп кожного дня різний. Буває, що тільки одне угруповання пробує просуватися, а буває, що протягом доби таких груп декілька.

У своїх тилах ворог, як констатує заступник командира батальйону, має достатню кількість резервів. Тому має змогу постійно поповнювати свої втрати. У більшості випадків такі групи окупантів – нашвидкуруч зібрані, непідготовлені, проте трапляються і досвідчені бійці.

