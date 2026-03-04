Больше года давления: майор бригады "Рубеж" рассказал, что изменилось в боях за Покровск

На Покровском направлении враг продолжает применять тактику, которой пользуется более года. Она кроется в максимальном давлении с привлечением ресурсов, которые имеет российская армия.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, заместитель командира 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко, уточнив, что речь идет о боеприпасах, управляемых и фугасных авиабомбах, беспилотниках (в частности "Ланцеты", "Молнии").

Как враг стремится улучшить связь?

Из-за блокировки для россиян терминалов Starlink использование ими дронов уменьшилось, но противник пытается искать альтернативы интернет-связи. Враг пробует использовать технологию в виде Wi-Fi-мостов, когда сигнал передается не так как у каждого в квартире на 20 – 50 метров, а на несколько десятков километров.

Делается это через тарелки Wi-Fi. Эта технология имеет определенные недостатки, потому что эти тарелки заметны, они выглядят как спутниковые,

– озвучил Назаренко.

Противник пробует просочиться: темп движения разный

Российские оккупанты на Покровском отрезке фронта в дальнейшем используют метод продвижения малыми пехотными группами. Они движутся от блиндажа к подвалу и далее к другим убежищам. Такие группы по 2 – 4 бойца пытаются инфильтрироваться в украинскую оборону.

"Они пробуют проползать, пролазить к какому-то укрытию, там закрепиться и находиться. Эти группы противника в пределах "килзоны" вовремя обнаруживаются и в большинстве случаев уничтожаются ударными БпЛА, артиллерией, минометами. Случаются и стрелковые стычки", – рассказал Назаренко.

По словам заместителя командира батальона, несколько дней назад украинские разведчики взяли в плен российских оккупантов, которые как раз сидели в норе, куда добрались, передвигаясь малой группой.

"Это "купленные" бойцы, которым пообещали огромные деньги. Их деньгами заманили на полигон, где уже с ними проводят другие разговоры. Если в 2022 году Россия своих солдат не считала за людей, то сейчас тем более. Под страхом расстрела они идут в штурмы как "пушечное мясо". Для России это один из самых дешевых ресурсов, которым она пытается продолжать давить на нас", – объяснил Назаренко.

Он обратил внимание на то, что темп движения таких пехотных групп каждый день разный. Бывает, что только одна группировка пробует продвигаться, а бывает, что в течение суток таких групп несколько.

В своих тылах враг, как констатирует заместитель командира батальона, имеет достаточное количество резервов. Поэтому имеет возможность постоянно пополнять свои потери. В большинстве случаев такие группы оккупантов – на скорую руку собраны, неподготовленные, однако случаются и опытные бойцы.

