Журналісту зі США, який питав у Зеленського про костюм, російські "колеги" подарували горілку
- Американському журналісту Браяну Гленну російські пропагандисти подарували горілку.
- Його подруга, конгресменка Марджорі Тейлор Грін позитивно відреагувала на цей жест, заявивши про важливість добрих відносин між американськими та російськими ЗМІ.
Під час саміту на Алясці американському журналісту подарували горілку російські пропагандисти. Браян Гленн був у захваті від цього жесту.
Гленн знайшов загублену камеру, що належала одному з журналістів російських ЗМІ. А той подякував горілкою, яку купив на Алясці у найближчому "кіоску", передає 24 Канал.
Що відомо про подарунок американському журналісту від росіян?
Це приголомшливо, друже. Дякую! Американський журналіст приймає російську горілку. Жодних хабарів, тільки горілка,
– так прокоментував подарунок Браян Гленн.
Гленн радіє подарунку від росіян: дивіться відео
Його подруга, конгресменка від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін теж захоплена відреагувала на знак уваги до її бойфренда. "Американські та російські ЗМІ миряться та виявляють доброту. Саме у такому світі я хочу жити", – написала вона у соцмережі "Х".
Нагадаємо, що у лютому 2025 року в Овальному кабінеті відбулася зустріч президентів США та України, під час якої між ними виникла запальна суперечка. Серед тих, хто її розбурхав, був і Браян Гленн. Він поцікавився, у Володимира Зеленського, чи має той костюм, і звинуватив його у неповазі до Дональда Трампа.