Во время саммита на Аляске американскому журналисту подарили водку российские пропагандисты. Брайан Гленн был в восторге от этого жеста.

Гленн нашел потерянную камеру, принадлежавшую одному из журналистов российских СМИ. А тот поблагодарил водкой, которую купил на Аляске в ближайшем "киоске", передает 24 Канал.

Что известно о подарке американскому журналисту от россиян?

Это потрясающе, друг. Спасибо! Американский журналист принимает российскую водку. Никаких взяток, только водка,

– так прокомментировал подарок Брайан Гленн.

Гленн радуется подарку от россиян: смотрите видео

Его подруга, конгрессменка от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин тоже восторженно отреагировала на знак внимания к ее бойфренду. "Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту. Именно в таком мире я хочу жить", – написала она написала в соцсети "Х".

Напомним, что в феврале 2025 года в Овальном кабинете состоялась встреча президентов США и Украины, во время которой между ними возник спор. Среди тех, кто его разжегал, был и Брайан Гленн. Он поинтересовался, у Владимира Зеленского, имеет ли тот костюм, и обвинил его в неуважении к Дональду Трампу.