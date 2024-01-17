У Соледарі вагнерівці могли стратити двох волонтерів з Британії, – Sky News
Джерело:Sky News
Страшна доля спіткала двох британських волонтерів у Соледарі на Донеччині минулого року. Західні журналісти кажуть, що їх могли стратити найманці ПВК "Вагнера".
Кріс Перрі та Ендрю Бегшоу, які допомагали з евакуацією мирних жителів, зникли безвісти в січні 2023 року. Як повідомляють авторитетні медіа, вони врятували сотні життів у Донецькій області.
Дивіться також Одеське коріння та "Макрон-юніор": хто такий Габріель Атталь і чи стане він президентом Франції
Страта британських волонтерів
МЗС Великої Британії спочатку повідомляло про загибель волонтерів внаслідок артилерійського обстрілу, але сім'я Бегшоу розкрила іншу інформацію. Результати розтину показали, що волонтерів стратили, – зазначив батько Ендрю.
Вони були страчені,
– сказав Sky News професор Філіп Бегшоу, батько Ендрю, зі свого будинку в Новій Зеландії.
Родичі волонтерів та експерти закликають уряд Великої Британії розслідувати цей інцидент як можливий воєнний злочин. Водночас важливо, що Євген Пригожин, ватажок "Вагнера", після зникнення волонтерів опублікував фото їхніх паспортів.
Наприкінці січня 2023 року стало відомо про загибель Крістофера Перрі та Ендрю Бегшоу під час гуманітарної місії в Соледарі в Донецькій області.
Дивіться також Коштує десятки мільйонів і дуже цінний для Росії: що відомо про Іл-22, який підбила Україна
Воєнні злочини ворога
- Від початку війни проти України Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, використовуючи заборонені боєприпаси та хімічні речовини, що призводить до жертв серед цивільного населення та забруднення довкілля.
- Екологічна катастрофа на окупованих територіях України має довгострокові наслідки, зокрема, для аграрного сектору, який є одним з ключових для економіки країни. Відновлення земель вимагатиме значних зусиль та часу.
- Репресивні дії окупаційної влади, зокрема примусова мобілізація та медичний тиск, спрямовані на залякування та контроль над місцевим населенням, що є порушенням основних прав і свобод людини.
- Міжнародна спільнота та правозахисні організації неодноразово засуджували дії Росії та закликали до відповідальності за воєнні злочини. Збір доказів та документування порушень є важливим кроком для майбутніх судових розглядів.