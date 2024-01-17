В Соледаре вагнеровцы могли казнить двух волонтеров из Британии, – Sky News
Источник:Sky News
Страшная судьба постигла двух британских волонтеров в Соледаре Донецкой области в прошлом году. Западные журналисты говорят, что их могли казнить наемники ЧВК "Вагнера".
Крис Перри и Эндрю Бегшоу, помогавшие с эвакуацией мирных жителей, пропали без вести в январе 2023 года. Как сообщают авторитетные медиа, они спасли сотни жизней в Донецкой области.
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Казнь британских волонтеров
МИД Великобритании сначала сообщал о гибели волонтеров в результате артиллерийских обстрелов, но семья Бегшоу раскрыла другую информацию. Результаты вскрытия показали, что волонтеров казнили, – отметил отец Эндрю.
Они были казнены,
– сказал Sky News профессор Филипп Бегшоу, отец Эндрю, из своего дома в Новой Зеландии.
Родственники волонтеров и эксперты призывают правительство Великобритании расследовать этот инцидент как возможное военное преступление. В то же время важно, что Евгений Пригожин, глава "Вагнера", после исчезновения волонтеров опубликовал фото их паспортов.
В конце января 2023 стало известно о гибели Кристофера Перри и Эндрю Бегшоу во время гуманитарной миссии в Соледаре в Донецкой области.
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Военные преступления врага
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