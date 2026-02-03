В Україні змінили правила бронювання для критично важливих підприємств

Кабінет Міністрів України оновив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Зокрема, зміни стосуються підприємств оборонно-промислового комплексу, які мають критичне значення для економіки та оборони.

Нові правила мають сприяти масштабуванню виробництва важливого озброєння та техніки в умовах воєнного стану. Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони України.

Що змінилося у механізмі бронювання?

Уряд затвердив зміни до постанови Кабміну №76, що регулює порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану для підприємств ОПК.

Головна новація: у рішеннях Міноборони про визначення підприємств критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Це має спростити документообіг і пришвидшити прийняття рішень.

Оновлений механізм враховує специфіку роботи оборонних підприємств у воєнний час та створює умови для масштабування виробництва озброєння й техніки для потреб Сил безпеки та оборони.

Що відомо про бронювання від мобілізації в Україні?