В Украине изменили правила бронирования для критически важных предприятий
- Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Новые правила упрощают документооборот, не указывая количество военнообязанных, подлежащих бронированию, для более быстрого принятия решений.
Кабинет Министров Украины обновил порядок бронирования военнообязанных работников. В частности, изменения касаются предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые имеют критическое значение для экономики и обороны.
Новые правила должны способствовать масштабированию производства важного вооружения и техники в условиях военного положения. Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины.
Что изменилось в механизме бронирования?
Правительство утвердило изменения в постановление Кабмина №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных во время военного положения для предприятий ОПК.
Главная новация: в решениях Минобороны об определении предприятий критически важными в сфере ОПК не будет указываться количество военнообязанных, подлежащих бронированию. Это должно упростить документооборот и ускорить принятие решений.
Обновленный механизм учитывает специфику работы оборонных предприятий в военное время и создает условия для масштабирования производства вооружения и техники для нужд Сил безопасности и обороны.
Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?
В Украине планируется забронировать от мобилизации всех энергетиков и коммунальщиков для восстановления энергетики после атак со стороны России. Для отдельных компаний уже наработано решение о бронировании 100% персонала для ускорения ремонтов сетей и подстанций.
Зарплатный минимум для бронирования от мобилизации составляет 2,5 минимальных зарплат, что с 2026 года составляет 21 617 гривен. Новые правила не распространяются на некоторые предприятия.
В 2026 году отсрочку от мобилизации предоставляют отдельным категориям военнообязанных, определенных статьей 23 Закона Украины №3543. Оформление отсрочки осуществляется преимущественно в электронном формате через приложение Резерв+.