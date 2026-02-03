В Украине изменили правила бронирования для критически важных предприятий

Кабинет Министров Украины обновил порядок бронирования военнообязанных работников. В частности, изменения касаются предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые имеют критическое значение для экономики и обороны.

Новые правила должны способствовать масштабированию производства важного вооружения и техники в условиях военного положения. Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины.

Что изменилось в механизме бронирования?

Правительство утвердило изменения в постановление Кабмина №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных во время военного положения для предприятий ОПК.

Главная новация: в решениях Минобороны об определении предприятий критически важными в сфере ОПК не будет указываться количество военнообязанных, подлежащих бронированию. Это должно упростить документооборот и ускорить принятие решений.

Обновленный механизм учитывает специфику работы оборонных предприятий в военное время и создает условия для масштабирования производства вооружения и техники для нужд Сил безопасности и обороны.

Что известно о бронировании от мобилизации в Украине?