Іноді це обов'язково, – Буданов прокоментував свої бойові виходи під час війни

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час контрнаступу неодноразово відвідував лінію фронту. За його словами, деколи його присутність буває обов'язковою.

Про це Буданов розповів у фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Частина 4". Також він прокоментував ризики його присутності на фронті.

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Чому Буданов відвідує лінію фронту

Як пояснив голова ГУР, його присутність на фронті є обов'язковою, "тому що всі ми – люди, і всім іноді буває страшно".

Буданов додав, що він підбадьорює бійців. Зокрема, іноді знаходить варіанти, як це зробити.

Як Буданов оцінює ризики перебування на фронті

Дмитро Комаров запитав: чи виправдані ризик присутності голови ГУР у зоні бойових дій і ризик втратити голову розвідки під час війни? На це голова ГУР у притаманній йому манері відповів, що питання – суто риторичне.

"Що раніше з'явилося: яйце, чи курка? Це кудись у такому ж напрямку", – зауважив він.

Водночас Буданов наголосив: якщо це дало позитивні результати – отже, все було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає – отже, були помилки.

"Переможців не судять – давня мудрість, але вона є правильною", – підсумував він.

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