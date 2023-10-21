Іноді це обов'язково, – Буданов прокоментував свої бойові виходи під час війни
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов під час контрнаступу неодноразово відвідував лінію фронту. За його словами, деколи його присутність буває обов'язковою.
Про це Буданов розповів у фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Частина 4". Також він прокоментував ризики його присутності на фронті.
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Чому Буданов відвідує лінію фронту
Як пояснив голова ГУР, його присутність на фронті є обов'язковою, "тому що всі ми – люди, і всім іноді буває страшно".
Буданов додав, що він підбадьорює бійців. Зокрема, іноді знаходить варіанти, як це зробити.
Як Буданов оцінює ризики перебування на фронті
Дмитро Комаров запитав: чи виправдані ризик присутності голови ГУР у зоні бойових дій і ризик втратити голову розвідки під час війни? На це голова ГУР у притаманній йому манері відповів, що питання – суто риторичне.
"Що раніше з'явилося: яйце, чи курка? Це кудись у такому ж напрямку", – зауважив він.
Водночас Буданов наголосив: якщо це дало позитивні результати – отже, все було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає – отже, були помилки.
"Переможців не судять – давня мудрість, але вона є правильною", – підсумував він.
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Операції за участю Буданова: що відомо
- Навесні 2023 року з’явилася інформація, що голова ГУР особисто бере участь у військових операціях. Зокрема, відомо, що він був одним із тих, хто звільняв Харківщину, а саме селище Руська Лозова.
- Як згодом розповів представник ГУР Андрій Юсов, звільнення Лозової – не єдина операція, в якій брав участь Буданов.
- За словами Юсова, про більшість операцій поки говорити не можна. Проте кілька він усе ж озвучив – це звільнення острова Зміїного, повітряний міст на Маріуполь, звільнення Харківської області (спецпідрозділи брали активну участь) та оборона Київської області.
- Також сам Буданов розповів, що у 2016 році він брав участь у Кримському рейді. Тоді після 8 кілометрів уплав через Сиваш українські диверсанти висадилися на півострові.