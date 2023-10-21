Иногда это обязательно, – Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным.

Об этом Буданов рассказал в фильме Дмитрия Комарова. "Год. Харьковщина. Часть 4". Он также прокомментировал риски его присутствия на фронте.

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Почему Буданов посещает линию фронта

Как пояснил глава ГУР, его присутствие на фронте обязательно, "потому что все мы – люди, и всем иногда бывает страшно".

Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.

Как Буданов оценивает риски пребывания на фронте

Дмитрий Комаров спросил: оправданы ли риск присутствия главы ГУР в зоне боевых действий и риск потерять голову разведки во время войны? На это глава ГУР в присущей ему манере ответил, что вопрос сугубо риторический.

"Что раньше появилось: яйцо, или курица? Это куда-то в таком же направлении", – заметил он.

В то же время Буданов подчеркнул: если это дало положительные результаты, значит, все было сделано правильно. Если результата положительного нет – значит, были ошибки.

"Победителей не судят – давняя мудрость, но она верна", – подытожил он.

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