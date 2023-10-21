Иногда это обязательно, – Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны

21 октября 2023, 05:17
Читати новину українською

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов во время контрнаступления неоднократно посещал линию фронта. По его словам, порой его присутствие бывает обязательным.

Об этом Буданов рассказал в фильме Дмитрия Комарова. "Год. Харьковщина. Часть 4". Он также прокомментировал риски его присутствия на фронте.

К теме Буданов убедил 19 россиян сдаться в плен: спецназовец рассказал об одной из операций ГУР

Почему Буданов посещает линию фронта

Как пояснил глава ГУР, его присутствие на фронте обязательно, "потому что все мы – люди, и всем иногда бывает страшно".

Буданов добавил, что он ободряет бойцов. В частности, иногда находят варианты, как это сделать.

Как Буданов оценивает риски пребывания на фронте

Дмитрий Комаров спросил: оправданы ли риск присутствия главы ГУР в зоне боевых действий и риск потерять голову разведки во время войны? На это глава ГУР в присущей ему манере ответил, что вопрос сугубо риторический.

"Что раньше появилось: яйцо, или курица? Это куда-то в таком же направлении", – заметил он.

В то же время Буданов подчеркнул: если это дало положительные результаты, значит, все было сделано правильно. Если результата положительного нет – значит, были ошибки.

"Победителей не судят – давняя мудрость, но она верна", – подытожил он.

Интересно Сколько покушений пережил Буданов: в ГУР назвали число

Операции с участием Буданова: что известно

  • Весной 2023 г. появилась информация, что глава ГУР лично участвует в военных операциях. В частности, известно, что он был одним из освобождающих Харьковщину, а именно поселок Русская Лозовая.
  • Как впоследствии рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, освобождение Лозовой – не единственная операция, в которой участвовал Буданов
  • По словам Юсова, о большинстве операций пока говорить нельзя. Однако несколько он все же озвучил – это освобождение острова Змеиного, воздушный мост на Мариуполь, освобождение Харьковской области (спецподразделения активно участвовали) и оборона Киевской области.
  • Также сам Буданов рассказал, что в 2016 году он участвовал в Крымском рейде. Тогда после 8 километров вплавь через Сиваш украинские диверсанты высадились на полуострове.

Автор: Андрій Шляхтін