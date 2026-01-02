У Зеленського відповіли, чи погодився Буданов стати новим керівником Офісу президента

2 січня Володимир Зеленський озвучив свою кандидатуру на посаду керівника Офісу президента. За словами глави держави, він запропонував її обійняти Кирилу Буданову, нинішньому керівнику ГУР.

24 Канал запитав у радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, чи погодився Кирило Буданов стати новим очільником Офісу.

Чи стане Буданов новим главою Офісу?

Дмитро Литвин пояснив, що усі процедури, пов'язані із новим призначенням Буданова, запустили.

За його словами, на сайті президента незабаром з'явиться відповідний указ.

Нагадаємо, що вдень Володимир Зеленський зустрівся із Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента.

Свій вибір глава держави пояснив тим, що зараз для України найважливіше – безпека, розвиток Сил оборони та безпеки, а також робота на дипломатичному напрямі під час переговорів. Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань. За словами політика, Буданов має потрібний досвід у цих сферах.

Окрім того, Зеленський вже дав доручення новому керівнику Офісу разом із секретарем РНБО та іншими відповідальними органами оновити стратегічні плани оборони й розвитку держави та подати їх на затвердження.

Зверніть увагу! Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у коментарі 24 Каналу зазначив, що Буданов ефективно працював саме на посаді керівника ГУР. На його думку, очільник ОП не обов'язково має бути публічною політичною фігурою, а сам Буданов був "на своєму місці" в розвідці.