5 жовтня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Внаслідок атаки постраждала низка областей.

Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл. Президент розповів, що противник застосував понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Окупанти били крилатими ракетами, "Кинджалами" і "Шахедами", передає 24 Канал.

Як Зеленський відреагував на масовану атаку?

За словами глави держави, під ударом перебували Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Президент уточнив, що 5 людей загинуло. Він висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор.

Довідка: 69-річна жінка загинула у Запоріжжі. Родину із 4 людей росіяни вбили у селищі під Львовом.

Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор,

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Він закликав Америку та Європу діяти, аби змусити Путіна зупинитися.

Наслідки атаки на Україну 5 жовтня / Фото ДСНС

Які наслідки атаки Росії на Україну 5 жовтня?