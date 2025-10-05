5 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. В результате атаки пострадал ряд областей.

Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел. Президент рассказал, что противник применил более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Оккупанты били крылатыми ракетами, "Кинжалами" и "Шахедами", передает 24 Канал.

Как Зеленский отреагировал на массированную атаку?

По словам главы государства, под ударом находились Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Президент уточнил, что 5 человек погибли. Он выразил искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора.

Справка: 69-летняя женщина погибла в Запорожье. Семью из 4 человек россияне убили в поселке под Львовом.

Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Требуется больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор,

– говорится в сообщении Зеленского.

Он призвал Америку и Европу действовать, чтобы заставить Путина остановиться.

Последствия атаки на Украину 5 октября / Фото ГСЧС

Какие последствия атаки России на Украину 5 октября?