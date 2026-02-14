Третина зарплати повернеться державі: у якій країні ЄС найвищі податки

У деяких країнах ЄС на податки та соцвнески йде до третини зарплатні. Однак Україна "перестрибнула" найвищий європейський показник через війну.

Які податки платять працівники в Європі?

Про те, де в Європі платять найвищі податки, йдеться в статистиці Євростату.

Податки на доходи фізичних осіб у країнах ЄС дуже різняться. Наприклад, На Кіпрі відсоток буде мінімальним і складе 4,1. А у Данії навпаки показник максимальний – 35,7%.

Внески на соціальне страхування, або внески від роботодавців мають аналогічну систему. Залежно від країни та умов – відсоткова ставка буде різнитися.

Цікаво! Внески роботодавців у багатьох країнах можуть бути такими ж високими або навіть вищими, ніж внески працівників.

З урахуванням усіх внесків та податків найбільше на закриття цих потреб витрачаються у Бельгії. Тут середня ставка сягає 39,7%. Іншими словами – два з п'яти євро зарплати йдуть на податки.

Наступні шість країн теж належать до тих, де податки найвищі:

Литва – 38,2%;

Німеччина – 37,4%;

Румунія – 36,9%;

Данія – 35,7%;

Словенія – 35,6%;

Угорщина – 33,5%.

Країни, де ставка податків перевищує 30% – Австрія, Люксембург, Хорватія, Італія, Фінляндія. Вони належать до середнього рівня.

У цих 12 країнах на податки та внески йде щонайменше третина від зарплати.

Низькі ставки, тобто менше ніж 20%, мають Кіпр, Швейцарія, Естонія, Чехія, Болгарія, Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина.

Зверніть увагу! Найнижчий податок на Кіпрі – 15,6%.

У країнах із низькою ставкою на податки витрачають менше ніж чверть зарплатні.

Скільки податків платять українці?

Кожен український працівник платить 18% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та 5% військового збору, що разом – 23%.

Водночас роботодавець платить за кожного працівника ще 22% податку – єдиного соціального внеску (ЄСВ). Гроші з цих відсотків йдуть на пенсії та лікарняні, соцвиплати, допомогу в безробітті.

Тож, якщо додати до 23% ще 22% – отримуємо 45% загального податку від одного українського працівника, які отримує держава.

Так, нескладно проаналізувати, що український податок навіть вищий від Бельгійського. Тамтешні 39.7% є найвищими в Європі.

Що впливає на податки в Україні?

Очевидно, що Україна живе у часи війни, тож це має відповідний вплив на економіку, зокрема податки.

Якщо проаналізувати – військовий податок збільшився. Так, за повідомленням Державної податкової служби лише за січень-серпень 2025 року платники податків спрямували на армію 103,3 мільярда гривень військового збору. Це в 4 рази більше, ніж у відповідний період 2024 року.

Зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5 % з 1 грудня 2024 року та сумлінною і своєчасною сплатою збору платниками,

– зазначили у податковій.

Тож вплив воєнного стану в Україні дійсно всебічний, а загальний розмір податків зростає, зокрема через військовий збір.

Що відомо про податки для українців та бізнесу у 2026 році?

Попри те, що працівник зобов'язаний платити податки за себе, роботодавець сплачує фактично такий само відсоток зі своєї кишені за кожного працевлаштованого робітника. Йдеться про єдиний соціальний внесок, або ЄСВ.

Водночас українські підприємці мають можливість відтермінувати оплату деяких податків. Серед вагомих причин – відключення світла.