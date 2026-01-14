Керуюча компанія Google досягла вартості в 4 трильйони доларів
- Материнська компанія Google Alphabet стала четвертою компанією з ринковою вартістю в 4 трильйони доларів, перевершивши Apple за ринковою капіталізацією.
- Зростання акцій Alphabet на 65% у 2025 році пояснюється фокусом на штучному інтелекті та перетворенням хмарного підрозділу на основний двигун зростання.
Материнська компанія Google Alphabet стала четвертою компанією, яка досягла позначки в 4 трильйон доларів. За темпами зростання акцій вона перегнала навіть Apple.
Як зросли акції Alphabet?
12 січня ринкова оцінка Alphabet ненадовго досягла 4 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
У виданні зазначили, що саме зосередженість материнської компанії Google на штучному інтелекті розвіяла сумніви щодо її стратегії та повернула її на передній план у перегонах.
Загалом минулого тижня Alphabet вперше з 2019 року перевершила Apple за ринковою капіталізацією, ставши другою за вартістю компанією у світі.
Ці віхи знаменують собою разючу зміну настроїв інвесторів щодо Alphabet, акції якої зросли приблизно на 65% у 2025 році, перевершивши конкурентів з елітної групи акцій Уолл-стріт,
– пишуть у виданні.
Цей зсув був зумовлений тим, що компанія подолала побоювання щодо втрати ранньої переваги у сфері штучного інтелекту, перетворивши колись недооцінений хмарний підрозділ на головний двигун зростання та залучивши рідкісні технологічні інвестиції від Berkshire Hathaway Воррена Баффета.
Новини про акції світових компаній
Ліонель Мессі розповів про своє улюблене поєднання вина з безалкогольним напоєм від Coca-Cola, що викликало зростання акцій компанії на 5%. Це підвищило ринкову вартість Coca-Cola на 12,9 мільярда доларів
Генеральний директор Heineken Дольф ван ден Брінк йде у відставку після падіння продажів пива в Європі та США. Акції Heineken впали на 3,2%, а компанія шукає нового керівника, щоб врахувати зміну споживчих звичок.
У грудні 2025 року акції Tesla досягли рекордного значення у 489,88 долара 16 грудня, зросли на 3,1% за добу, але потім знизилися до 467,26 долара. Ринкова вартість компанії зросла до 1,63 трильйона доларів.
Акції OpenAI падають через низьку прибутковість та конкуренцію з боку Alphabet Inc., яка стає лідером у сфері штучного інтелекту. Alphabet Inc. зростає, що підвищує вартість акцій пов'язаних компаній, таких як Broadcom і Lumentum Holdings.