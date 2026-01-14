Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Керуюча компанія Google досягла вартості в 4 трильйони доларів
14 січня, 10:00
Керуюча компанія Google досягла вартості в 4 трильйони доларів

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Материнська компанія Google Alphabet стала четвертою компанією з ринковою вартістю в 4 трильйони доларів, перевершивши Apple за ринковою капіталізацією.
  • Зростання акцій Alphabet на 65% у 2025 році пояснюється фокусом на штучному інтелекті та перетворенням хмарного підрозділу на основний двигун зростання.

Материнська компанія Google Alphabet стала четвертою компанією, яка досягла позначки в 4 трильйон доларів. За темпами зростання акцій вона перегнала навіть Apple.

Як зросли акції Alphabet?

12 січня ринкова оцінка Alphabet ненадовго досягла 4 трильйони доларів, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У виданні зазначили, що саме зосередженість материнської компанії Google на штучному інтелекті розвіяла сумніви щодо її стратегії та повернула її на передній план у перегонах.

Загалом минулого тижня Alphabet вперше з 2019 року перевершила Apple за ринковою капіталізацією, ставши другою за вартістю компанією у світі.

Ці віхи знаменують собою разючу зміну настроїв інвесторів щодо Alphabet, акції якої зросли приблизно на 65% у 2025 році, перевершивши конкурентів з елітної групи акцій Уолл-стріт,
– пишуть у виданні.

Цей зсув був зумовлений тим, що компанія подолала побоювання щодо втрати ранньої переваги у сфері штучного інтелекту, перетворивши колись недооцінений хмарний підрозділ на головний двигун зростання та залучивши рідкісні технологічні інвестиції від Berkshire Hathaway Воррена Баффета.

