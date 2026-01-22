Шалений обвал продажів: у Росії масово закриваються салони китайських авто
- У Росії за рік закрилося 643 шоуруми китайських авто, що на 40% більше, ніж у 2024 році.
- Причини закриття включають економію росіян, жорсткіші умови для бізнесу та знижену купівельну активність.
25% магазинів китайських автомобілів за рік закрили або переформатували в Росії. Серед причин – економія росіян, жорсткіші умови для бізнесу тощо.
Скільки салонів закрилися?
Кількість автосалонів китайських брендів у Росії в 2025 році впала на 7%, пише росЗМІ "Комерсант".
Дивіться також Сталося не так, як гадалося: до чого насправді призвело зростання ПДВ в Росії
Всього за рік закрилося 643 шоуруми китайських легкових авто, що на 40% більше за показник 2024 року (тоді закрилося близько 460, 2023-го – 187). Відкрилося 459 салонів – утричі менше, ніж 2024-го.
За даними "Автостату", 2025 року падіння обсягу російського авторинку досягло майже 16% – було продано 1,33 мільйона машин. З них 769,6 тисячі – автомобілі з Китаю.
У чому причина обвалу?
В асоціації "Російські автомобільні дилери" скорочення числа китайських автосалонів у Росії пов'язали з "надто швидким" зростанням минулих років, коли китайські бренди після відходу світових марок почали активно заходити на російський ринок.
Також минулого року частина брендів переглянула стратегію, а частина дилерів – свою участь у проєктах. Окрім цього, на тенденцію вплинули зростання видатків бізнесу на кредити, оренду, логістику, зарплати, а також "знижена купівельна активність".
Проблеми бізнесу в Росії
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.