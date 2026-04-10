В Україні запустять один з найбільших фармацевтичних заводів у Європі: назвали дату

Новий фармзавод уже через пів року з’явиться на Закарпатті – його будує компанія Biopharma. Вона експортує продукцію до десятків країн і планує розширювати присутність у Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Що відомо про новий завод Biopharma?

Компанія Biopharma вже готується запустити першу чергу одного із найбільших в Європі заводів із виробництва фармацевтичних продуктів та імунобіологічних препаратів. Очікується, що підприємство розпочне роботу вже у вересні, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Новий завод забезпечить повний цикл переробки плазми крові безпосередньо в Україні – від збору сировини до виготовлення готових лікарських засобів. На підприємстві вже завершили будівництво основного виробничого корпусу та складу для зберігання сировини, а також встановили сучасне технологічне обладнання, необхідне для запуску виробництва.

Запуск першої черги дозволить створити близько 150 нових робочих місць, що матиме позитивний вплив на місцеву економіку та ринок праці.

Загальний обсяг інвестицій компанії у цей етап проєкту становить 67 мільйонів євро, тоді як повна вартість першої черги оцінюється у 75 мільйонів євро.

Відкриття й закриття бізнесів в Україні: чому підприємцям зараз важко адаптуватися?

У 2025 році в Україні помітно зросла кількість закритих бізнесів. Причини різні – від зміни діяльності власників до зростання витрат.

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець додає, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.

Експертка також говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

Не менш важливим є психологічний фактор: невизначеність, відкладений попит, зниження готовності інвестувати.

Новини українського бізнесу