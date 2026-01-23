Податковий зашморг Путіна: чому бізнес в Росії ледве виживає і масово закривається
- Економіка Росії у 2026 році наближається до колапсу через нові податки та обмеження, що впливають на бізнес.
- Підвищення ПДВ до 22% призвело до зростання цін на послуги та товари, що ускладнює виживання підприємств.
Економіка Росії у 2026 році наближається до стану колапсу через нові податки від Путіна та інші обмеження, а також західні санкції. Жорсткішими стали й умови для бізнесу, який перебуває на межі виживання.
Чому бізнес в Росії закриватиметься?
Російський бізнес усе частіше зіштовхнується з фінансовими проблемами. Про це у коментарі 24 Каналу розповіли експерти.
Економіст Ігор Бураковський каже, що у 2025 році 25% роботодавців Росії скоротили свій персонал.
Чому я на це звертаю увагу? Тому що традиційно в Російській Федерації для того, щоб показати, що все добре, існувала така собі неформальна заборона на звільнення людей.
Це говорить про те, що дійсно немає грошей, немає замовлень і немає можливості утримувати персонал, хоча при цьому, потреби в персоналі зберігаються.
З фінансовими проблемами почали стикатися й великі російські компанії, як-от "Газпром", "Лукойл" тощо. Це пов'язано із санкціями з одного боку, а з іншого боку – з тим, що Росія намагається витиснути з бізнесу якомога більше грошей шляхом підвищення податків.
Цікаво! Навіть Олег Дерипаска, один з найбагатших людей в Росії, сказав, що все йде до того, що в цьому році закриється тисячі підприємств
До чого тут ставка ПДВ і Путін?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:
- тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
- підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.
Серед наступних наслідків також:
- підвищення вартості державних запозичень;
- падіння доходів російських підприємств;
- високий рівень облікової ставки.
Які проблеми в різних галузей бізнесу Росії?
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.