Туристичний хаос на Близькому Сході: акції світових авіакомпаній летять вниз

Через загострення ситуації на Близькому Сході масово скасовують авіаперельоти Катар, Бахрейн та міста ОАЕ. Як наслідок, акції світових авіакомпаній обвалюються.

Як падають акції авіакомпанії через ситуацію на Близькому Сході?

Сферу подорожей накрив хаос – рейси масово скасовують, повітряний простір закривають, а акції авіакомпаній стрімко летять вниз, пише Bloomberg.

Найбільший міжнародний авіаперевізник світу – Emirates – зупинив усі рейси до та з Дубая до 15:00 3 березня за місцевим часом.

– зупинив усі рейси до та з Дубая до 15:00 3 березня за місцевим часом. Etihad Airways також продовжила скасування рейсів;

також продовжила скасування рейсів; Натомість Qatar Airways повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару.

повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару. Cathay Pacific скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня4

скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня4 А індійська IndiGo продовжила обмеження польотів до вівторка.

На тлі цих подій біржі відреагували миттєво. У Європі акції Deutsche Lufthansa AG просіли на 11%, акції холдингу IAG SA – на 13%, а Air France-KLM втратили 10% на старті торгів. Інвестори нервують: попереду літній сезон – ключовий період для галузі, а конфлікт може серйозно вдарити по попиту на подорожі.

Додатковий удар – різкий стрибок цін на нафту. Паливо – головна стаття витрат для авіакомпаній, а якщо літакам ще й доводиться облітати закриті зони, маршрути стають довшими й дорожчими.

Ситуацію загострила заява президента США Donald Trump про те, що удари по Ірану триватимуть до досягнення поставлених цілей. Після цього ринки ще більше занервували:

В Азії акції Cathay Pacific на відкритті торгів у Гонконзі впали на 7%;

Папери Singapore Airlines просіли на 7,5%;

А Qantas Airways втратили до 10%.

Як атаки Ірану паралізували бізнес?

Наслідки кризових подій загрожують глобальній торгівлі, туризму та логістиці в критично важливому економічному вузлі світу, пише Reuters.

Урядові та бізнес-структури ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Катару та інших країн Перської затоки опинилися під тиском через припинення роботи аеропортів і портів, що суттєво вплинуло на міжнародні ланцюги постачання та логістику. Компанії радили перейти на дистанційну роботу до 3 березня через ризики для безпеки та невизначеність ситуації. Туризм, який є ключовою частиною економіки Перської затоки, також серйозно постраждав: готелі, курортні об’єкти та заходи мережевого бізнесу скасовані або перенесені. Фондові індекси в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті та Єгипті зазнали значного падіння, тоді як деякі нафтові компанії, навпаки, продемонстрували зростання на тлі побоювань дефіциту енергоносіїв.

Конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном: останні новини