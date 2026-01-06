"Подарунок" під ялинку: правила бронювання змінили для однієї з галузей бізнесу
- Мінекономіки змінило критерії критичності для агробізнесу, збільшивши необхідну площу землі та річний дохід.
- Сума сплаченого ПДФО більше не є критерієм, а компанії, що займаються торгівлею сільськогосподарськими машинами, повинні подавати реєстраційне повідомлення до Держпродспоживслужби.
Мінекономіки змінило критерії критичності для підприємств в сільському господарстві, що автоматично змінює й правила бронювання для агробізнесу. Тепер для отримання броні потрібне більше доходу й земель.
Які нові правила бронювання для агробізнесу?
Мінекономіки оновило критерії визначення підприємств, установ і організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки, пише 24 Канал з посиланням на Державний аграрний реєстр.
Керуючий партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group Анатолій Косован пояснив, які зміни будуть у 2026 році:
- Площа землі, оформленої на агрокомпанію, тепер має становити не 500, а 1 000 гектарів;
- Економічно активною тепер вважатиметься компанія з річним доходом 40 мільйонів гривень, а не 20 мільйонів (цей критерій найбільше зачепить зернотрейдерів, які зазвичай отримували критичність саме за ним);
- Сума сплаченого ПДФО за попередній звітний квартал більше не є критерієм для отримання критичності (це зачепить компанії з великою кількістю працівників, зокрема елеватори);
- Компаніям, які здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарськими машинами, необхідно подавати реєстраційне повідомлення до Держпродспоживслужби.
- Виробники біоетанолу зобов’язані подавати ліцензію на право його виробництва.
Як змінилися інші правила для отримання броні?
Натомість загальні зміни до вимог для критичних компаній та порядок бронювання наступні:
- Рівень середньої заробітної плати збільшився у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати і наразі становить 21 617,50 гривень.
- Критичними тепер можуть визнаватися компанії, які належать за КВЕД до сфер Мінекономіки та мають 50+ працівників і зарплату за останній місяць удвічі вищу за середню річну по країні, або мають 20+ працівників і зарплату утричі вищу за середню.
- Із переліку компаній, які не можуть отримати статус критичних, виключено компанії, в яких учасник або бенефіціар перебуває під українськими санкціями.
- Змінено перелік документів, які необхідно подавати разом зі зверненням на отримання критичності – для всіх компаній.
Що відомо про мобілізацію 2026 та бронювання?
У 2026 році мобілізація може стати жорсткішою та більш структурованою, з акцентом на якість підготовки. Зміни у бронюванні дозволяють підприємствам швидше оформлювати списки працівників, а вручення повісток можливе будь-де, включно з робочим місцем та кордоном.
З 1 січня 2026 року чоловіки віком від 23 до 60 років у сфері медіа та стратегічних комунікацій зможуть виїжджати за кордон на строк до 60 днів із дозволом на основі листа від Держкомтелерадіо.
У 2026 році Міноборони продовжить спрощувати мобілізацію через електронний застосунок Резерв+, де можна оформлювати відстрочки онлайн.
З 1 січня 2026 року мінімальна зарплата для бронювання військовозобов'язаних працівників зросте. Якщо компанії не забезпечать певний рівень зарплати, працівники можуть втратити відстрочку від мобілізації.