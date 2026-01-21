Укр Рус
21 січня, 13:40
3

100% бронювання матимуть енергокомпанії й комунальні підприємства, – Зеленський

Альбіна Ковпак

Україна зазнає атака на енергетику з боку Росії, тому фахіівці потребують залучення більшої кількості сил для відновлення. Для цього в Україні забронюють від мобілізації усіх енергетиків та комунальників.

Що відомо про нові правила бронювання для енергетиків та комунальників?

Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу, повідомив Володимир Зеленський.

Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу,
– каже Президент.

За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.

Хто зараз може мати 100% броні?

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

  1. Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства.
  2. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони.
  3. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?

  • 14 січня Зеленський оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці України для спрощення підключення резервного обладнання. Також президент наказав збільшити можливості імпорту електрики та розгорнути більше пунктів незламності.

  • Через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.

  • Найгірша ситуація з енергетикою в Одеській області, зокрема в Одесі, також вона погана у Харкові та низці інших міст. Голова комітету з питань енергетики Андрій Герус зазначив, що Київ постраждав більше від атак на енергетичні об'єкти за останні 1,5 місяця порівняно з Харковом.

  • Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла. ДСНС та Міненерго отримали доручення про формування резервів харчів.