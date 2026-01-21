100% бронювання матимуть енергокомпанії й комунальні підприємства, – Зеленський

Україна зазнає атака на енергетику з боку Росії, тому фахіівці потребують залучення більшої кількості сил для відновлення. Для цього в Україні забронюють від мобілізації усіх енергетиків та комунальників.

Що відомо про нові правила бронювання для енергетиків та комунальників?

Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу, повідомив Володимир Зеленський.

Окремо говорили з урядовцями та Укренерго по тому, що необхідне для прискорення ремонтів мереж та підстанцій. Прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів, – для таких компаній уже є рішення щодо бронювання 100% персоналу,

– каже Президент.

За його словами, дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.

Хто зараз може мати 100% броні?

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Що відомо про ситуацію в енергетиці та надзвичайний стан?