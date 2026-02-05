Виробники трансформаторів матимуть 100% броні від мобілізації: які обов'язкові умови

Виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати 100% своїх співробітників. Таке рішення ухвалив Уряд, зважаючи на надзвичайну ситуацію в енергетиці та брак деяких фахівців.

Які умови, щоб мати 100% бронювання від мобілізації?

Уряд ухвалив важливе рішення для виробників енергетичного обладнання, щоб підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підприємства, які виробляють та відновлюють трансформатори для енергетики, зможуть забронювати всіх військовозобов’язаних працівників. Також Уряд зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою – два замість трьох,

– повідомила посадовиця.

Це дозволить виробникам обладнання, критично важливого для швидкого відновлення енергооб'єктів, працювати безперебійно в умовах масштабних відключень світла.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та можуть отримати право на бронювання до 100% працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства. Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів для потреб оборони. Управління об'єктами державної власності, яке здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

До слова, у січні для окремих компаній вже напрацювали рішення щодо бронювання 100% персоналу, повідомив Володимир Зеленський.

Тоді мова йшла про бронювання працівників енергокомпаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків російських ударів. За словами Президента, дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів – міста мають ресурс для залучення людей на роботу.

