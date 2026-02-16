Укр Рус
"Нам палять відділення через повістки": чому Укрпошта має 100% броні від мобілізації
16 лютого, 10:52
"Нам палять відділення через повістки": чому Укрпошта має 100% броні від мобілізації

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Укрпошта може бронювати 100% своїх працівників через контракт з Міноборони.
  • Відділення Укрпошти регулярно підпалюють через їхню роль у розповсюдженні повісток, що завдає компанії серйозних фінансових збитків.

Укрпошта має право на бронювання 100% працівників, і це не через статус державної компанії. Уся справа в тому, що вони розповсюджують повістки.

Чому Укрпошта дає бронювання?

Укрпошта працює як об’єкт військової інфраструктури, повідомляє "РБК-Україна".

Компанія має контракт з Міноборони на розповсюдження повісток, тому може бронювати своїх працівників. Проте через це стикається з проблемами.

За словами гендиректора Ігоря Смілянського, відділення підпалюють через рознесення повісток.

Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо,
– заявив Смілянський.

Які нововведення запровадила Укрпошта?

Укрпошта готується до чергового етапу цифровізації та покращення сервісу. Серед головних нововведень:

  • Керування посилками: До кінця лютого в додатку з'явиться можливість оплатити посилку онлайн та керувати її доставкою.

  • Листоноші з комп'ютерами: До кінця літа кожен працівник отримає пристрій "3 в 1" - мінікомп'ютер з POS-терміналом.

  • Оплата карткою всюди: Тепер розрахуватися за послуги безготівково можна буде навіть у найвіддаленіших селах.

  • Автономність: Нові термінали працюють до 8 годин без світла, а для підстраховки їх укомплектують павербанками.

  • Економія на генераторах: Нова система дозволить відділенням працювати в блекаут без витрат на дороге пальне.

