15 січня, 10:00
Розвідка Росії купує чеське пиво в обхід санкцій, – розслідування

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Російська Служба зовнішньої розвідки продовжує отримувати чеське пиво через посередників, незважаючи на припинення постачання великими пивоварнями через санкції.
  • Постачання здійснює підконтрольне СЗР підприємство "Ясень" через компанію PintaKlab, яка закуповує пиво від чеських та сербських фірм.

Голова російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін є одним з найближчих соратників Путіна. Саме він, ймовірно, налагодив поставки чеського пива в Росію попри те, що найбільші пивоварні припинили продаж росіянам.

Що відомо про поставки пива в Росію?

Після вторгнення в Україну у 2022 року СЗР Росії продовжила закуповувати чеське пиво для своїх співробітників, пише 24 Канал з посиланням на Page Not Found.

Хоча найбільші пивоварні Чехії – Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar, Staropramen і  Bernard – припинили постачання в Росію через війну, продукція продовжує надходити в країну через посередників. 

Аналіз митних даних та держконтрактів показав, що підконтрольне СЗР федеральне державне підприємство "Ясень" закуповує пиво у російської компанії PintaKlab. Разом з цим воно отримує продукцію від чеських фірм RedFood та Custom Trade, а також сербської Craft Connect, яка була створена вже після початку війни:

  • Усі вони пов'язані із бізнесменом Михайлом Капітановим.
  • Тільки з вересня 2024 до лютого 2025 року його європейські фірми продали PintaKlab майже 1,3 мільйонів літрів пива на 25 мільйонів чеських крон.
  • Найбільшою популярністю у СЗР користуються такі марки, як Budweiser Budvar, Lobkowicz, Platan, Ježek, Svetlovar, а також Velká pinta, орієнтована виключно на російський ринок.

За даними видання, Капітанов постачає пиво російській зовнішній розвідці з 2016 року. При цьому виторг його фірм різко зріс саме після початку повномасштабної війни в Україні. Сам бізнесмен заявив журналістам, що не торгує з Росією, адже він громадянин Чехії.

Проблеми бізнесу в Росії

  • У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими, їх кількість зросла більш ніж у 2,3 рази.

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.