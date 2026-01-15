Розвідка Росії купує чеське пиво в обхід санкцій, – розслідування
- Російська Служба зовнішньої розвідки продовжує отримувати чеське пиво через посередників, незважаючи на припинення постачання великими пивоварнями через санкції.
- Постачання здійснює підконтрольне СЗР підприємство "Ясень" через компанію PintaKlab, яка закуповує пиво від чеських та сербських фірм.
Голова російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін є одним з найближчих соратників Путіна. Саме він, ймовірно, налагодив поставки чеського пива в Росію попри те, що найбільші пивоварні припинили продаж росіянам.
Що відомо про поставки пива в Росію?
Після вторгнення в Україну у 2022 року СЗР Росії продовжила закуповувати чеське пиво для своїх співробітників.
Хоча найбільші пивоварні Чехії – Plzensky Prazdroj, Budejovicky Budvar, Staropramen і Bernard – припинили постачання в Росію через війну, продукція продовжує надходити в країну через посередників.
Аналіз митних даних та держконтрактів показав, що підконтрольне СЗР федеральне державне підприємство "Ясень" закуповує пиво у російської компанії PintaKlab. Разом з цим воно отримує продукцію від чеських фірм RedFood та Custom Trade, а також сербської Craft Connect, яка була створена вже після початку війни:
- Усі вони пов'язані із бізнесменом Михайлом Капітановим.
- Тільки з вересня 2024 до лютого 2025 року його європейські фірми продали PintaKlab майже 1,3 мільйонів літрів пива на 25 мільйонів чеських крон.
- Найбільшою популярністю у СЗР користуються такі марки, як Budweiser Budvar, Lobkowicz, Platan, Ježek, Svetlovar, а також Velká pinta, орієнтована виключно на російський ринок.
За даними видання, Капітанов постачає пиво російській зовнішній розвідці з 2016 року. При цьому виторг його фірм різко зріс саме після початку повномасштабної війни в Україні. Сам бізнесмен заявив журналістам, що не торгує з Росією, адже він громадянин Чехії.
Проблеми бізнесу в Росії
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими, їх кількість зросла більш ніж у 2,3 рази.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.