В Україні кадровий голод: де найбільший дефіцит працівників і чи ростуть зарплати
- В Україні спостерігається значний дефіцит працівників у галузях логістики, будівництва, машинобудування, металургії та технічних спеціальностей, що призводить до підвищення заробітних плат.
- Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у сферах будівництва, охорони, робочих спеціальностей, транспорту та медицини, а молоді працівники не заповнюють ці вакансії.
В Україні наразі є чимало професій, які гостро потребують працівників, але не можуть їх знайти через обмежену пропозицію. Втім, це дозволяє робітникам отримувати вищі заробітні плати.
Як нестача кадрів впливає на зарплату?
Зокрема, високий попит на працівників спостерігається у галузі логістики та транспорту, особливо не вистачає водіїв. Про це 24 Каналу розповіла експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко.
Відчутний дефіцит кадрів і в низці інших сфер:
- у будівництві;
- машинобудуванні;
- металургії;
- та технічних спеціальностях.
Через це, за словами експертки, роботодавці змушені підвищувати зарплати.
Наразі через високий попит на робітників й обмежену пропозицію зарплати зростають по всій Україні, особливо у сферах з гострою нестачею персоналу.
За підрахунками, у 2025 році компанії в середньому підняли ставки на 10 – 20 %.
Де найбільший дефіцит працівників?
Підрахунки платформи з пошуку роботи Work.ua показують, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається у таких сферах:
- будівництво;
- охорона;
- робочі спеціальності;
- транспорт;
- медицина тощо.
Проблема полягає ще й втому, що ці галузі масово не поповнюються молодими працівниками.
У критично важливих галузях домінують працівники віком 55+, які виходитимуть з ринку праці найближчими роками. Водночас молодь системно не заходить у ці професії,
– зазначають на платформі.
При цьому нестача працівників впливає не лише на заробітні плати, але й на умови роботи.
У 2025 році найшвидше підвищували заробітні плати у тих сферах, де спостерігався хронічний дефіцит кадрів:
- робітничі спеціальності та виробництво – на 25%;
- логістика та складські працівники – 22%;
- будівництво й архітектура – 21%.
Варто знати! Минулого року середня зарплата по Україні збільшилася на 20% – до 27 500 гривень. Одним із головних чинників росту був дефіцит працівників.
Що треба знати про зарплати в Україні?
У грудні минулого року в Україні зафіксували помітне зростання середньої зарплати штатних працівників. У порівнянні з листопадом показник піднявся на 13,8% і досяг 30 926 гривень у середньому по країні.
Найвищі рівні оплати праці наприкінці року традиційно спостерігалися у столиці – в Києві середня зарплата сягнула 48 449 гривень. Високі показники також зафіксували в Луганській області – 45 160 гривень, а в Київській області середній дохід становив 31 200 гривень.
За галузями найбільше заробляли працівники сфери інформації та телекомунікацій – майже 75 тисяч гривень. Натомість найнижчі зарплати залишалися у сфері культури, мистецтва та розваг, де середній дохід не перевищував 17 766 гривень.
Водночас бізнес очікує подальшого зростання оплати праці. За даними Європейської бізнес-асоціації, 94% компаній планують перегляд зарплат у 2026 році. Найпоширеніші сценарії – підвищення на 5 – 10% або 11 – 15%, а приблизно кожна десята компанія розглядає збільшення виплат одразу на 16 – 20%.