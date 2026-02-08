В Україні кадровий голод: де найбільший дефіцит працівників і чи ростуть зарплати

В Україні наразі є чимало професій, які гостро потребують працівників, але не можуть їх знайти через обмежену пропозицію. Втім, це дозволяє робітникам отримувати вищі заробітні плати.

Як нестача кадрів впливає на зарплату?

Зокрема, високий попит на працівників спостерігається у галузі логістики та транспорту, особливо не вистачає водіїв. Про це 24 Каналу розповіла експертка з працевлаштування Валентина Гаврюшенко.

Відчутний дефіцит кадрів і в низці інших сфер:

у будівництві;

машинобудуванні;

металургії;

та технічних спеціальностях.

Через це, за словами експертки, роботодавці змушені підвищувати зарплати.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Наразі через високий попит на робітників й обмежену пропозицію зарплати зростають по всій Україні, особливо у сферах з гострою нестачею персоналу.

За підрахунками, у 2025 році компанії в середньому підняли ставки на 10 – 20 %.

Де найбільший дефіцит працівників?

Підрахунки платформи з пошуку роботи Work.ua показують, що найбільший дефіцит кадрів спостерігається у таких сферах:

будівництво;

охорона;

робочі спеціальності;

транспорт;

медицина тощо.

Проблема полягає ще й втому, що ці галузі масово не поповнюються молодими працівниками.

У критично важливих галузях домінують працівники віком 55+, які виходитимуть з ринку праці найближчими роками. Водночас молодь системно не заходить у ці професії,

– зазначають на платформі.

При цьому нестача працівників впливає не лише на заробітні плати, але й на умови роботи.

У 2025 році найшвидше підвищували заробітні плати у тих сферах, де спостерігався хронічний дефіцит кадрів:

робітничі спеціальності та виробництво – на 25%;

логістика та складські працівники – 22%;

будівництво й архітектура – 21%.

Варто знати! Минулого року середня зарплата по Україні збільшилася на 20% – до 27 500 гривень. Одним із головних чинників росту був дефіцит працівників.

Що треба знати про зарплати в Україні?