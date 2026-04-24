Дочка Пєскова "в мінусі": бізнес із держзамовленнями в Росії тріщить по швах

Бізнес, пов’язаний із дочкою Дмитра Пєскова, стрімко просідає. Рекламна агенція Centrum Moscow, де їй належить 30%, за 2025 рік показала рекордний мінус – понад 400 мільйонів рублів.

Що відомо про збитковий бізнес дочки Дмитра Пєскова Єлизавети?

За офіційною звітністю, ТОВ "Центрум" завершило рік із збитком у 407,8 мільйонів рублів, хоча у 2024-му прибуток становив близько 4,3 мільйони, пише NV.

При цьому сайт агенції нині фактично "мертвий". Раніше там хизувалися солідним списком клієнтів – серед них Мінпромторг Росії, уряд Москви, "Росриболовство" та інші державні структури.

Компанія з’явилася ще у 2004 році – у час, коли Володимир Путін ішов на другий термін, а сам Пєсков підіймався кар’єрними сходами в Кремлі. Співзасновниками стали Євген Литвинов і донька Пєскова, яка у звітності вже фігурує під прізвищем Ромашова після шлюбу.

Цікаво, що Centrum Moscow залишилася останнім активом Єлизавети в Росії.

Раніше вона володіла ще двома бізнесами – туристично-рекламною компанією "Сперансу ДС" і брендом одягу "Ліза та Саша". Обидва проєкти вже закриті.

Агенція позиціонувала себе як організатор масштабних подій – від форумів до фестивалів і виставок. Вона навіть брала участь у просуванні бренду "Зроблено в Росії", який публічно підтримував її батько. Але останнім часом справи пішли шкереберть: виручка просіла на 100 мільйонів рублів, тоді як витрати, навпаки, підскочили на 200 мільйонів.

Окремий удар – судові позови:

За рік компанія отримала претензій на 39 мільйонів рублів.

Найбільша справа – на 31 мільйон – стосується орендних зобов’язань і подана компанією, пов’язаною з бізнесменом Євгеном Євтушенковим.

Також позови подали Яндекс.Таксі та структура Сбербанк.

До слова, напередодні повномасштабного вторгнення – 23 лютого 2022 року – Єлизавета Пєскова залишила Росію і полетіла до Парижа. Там вона навіть опублікувала сторіс із закликом "Ні війні", але швидко її видалила. У Франції в неї є нерухомість.

Згодом ЄС запровадив проти неї санкції, пояснивши це тим, що вона веде розкішне життя завдяки впливу батька. Сама ж Пєскова назвала ці обмеження несправедливими і запевнила, що не має стосунку до війни.

Що означає виїзд Пєскової за день до війни?

Втеча Пєскової з Росії може свідчити про те, що її батько знав про плани вторгнення. Отже, він збрехав в інтерв'ю виданню NYT, коли сказав, що дізнався про вторгнення лише тоді, коли воно почалося. Подібні заяви зробили й низка інших представників кремлівської еліти.

Єлизавета Пєскова до війни жила на дві країни: Росію та Францію.

У Нормандії навчалася у міжнародній школі Ecole des Roches, у Москві – в Інституті країн Азії та Африки.

У Парижі розташована квартира, що належить самій Єлизаветі, а також її матері – Катерині Солощинській.

До вторгнення Росії в Україну донька речника Путіна часто подорожувала по Європі. Але після початку повномасштабної війни Єлизавета потрапила до санкційного списку США, а також Євросоюзу. Після цього вона перестала літати до ЄС, замінивши Захід поїздками до ОАЕ, Туреччини, Таїланду, Катару та Казахстану.

