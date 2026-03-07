Ці документи захистять від штрафів: без чого не обійтися ФОПам у 2026 році

Багато підприємців вважають, що для безпечної роботи достатньо вчасно подавати декларації та платити податки. Проте ФОПу також треба мати декілька документів, які допоможуть зекономити гроші та навіть захистять від покарань.

Які документи потрібні ФОП?

Мова йде про заяви, які подаються в податкову для отримання певних документів. На практиці вони реально захищають підприємців під час перевірок банку, повідомили у блозі юриста Богдана Янківа.

Заява №1 – витяг платника єдиного податку

Витяг платника єдиного податку – це основний документ, який підтверджує, що підприємець працює на спрощеній системі та до якої саме групи належить.

Фахівці радять оновлювати витяг хоча б раз на квартал. Це здається дрібницею, але на практиці бувають ситуації, коли підприємцю скасовують статус платника єдиного податку, а він дізнається про це лише через кілька місяців – уже разом із штрафами.

Заява №2 – підключення електронного листування з податковою

Ця заява потрібна для того, щоб уся кореспонденція від податкової надходила прямо в електронний кабінет підприємця. Йдеться про штрафи, повідомлення про перевірки, нарахування податків на майно, землю чи авто, а також різні запити від податкової.

Після підписання такого документа паперові листи фактично перестають приходити, а всю інформацію можна побачити онлайн. Це особливо зручно для тих, хто рідко перевіряє звичайну пошту або має з нею проблеми.

Заява №3 – довідковий звіт про доходи

ФОП на будь-якій групі може подати так званий довідковий звіт про доходи. У цьому документі просто фіксується поточна сума заробітку підприємця.

На практиці така довідка часто стає у пригоді. Наприклад, коли банк під час фінмоніторингу просить підтвердити задекларовані доходи чи при великих покупках або інвестиціях – щоб підтвердити походження коштів.

Що ще треба знати ФОПам?