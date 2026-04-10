Кожен сьомий дає роботу українцям: несподівані цифри про ФОПів
- У 2025 році 302 тисячі ФОПів в Україні забезпечили роботою понад 817 тисяч людей, в середньому на одного ФОПа припадає три працівники.
- Найбільше підприємців із працівниками зареєстровано в Дніпропетровській, Львівській областях та Києві, а найбільше зростання спостерігається в Рівненській, Київській та Волинській областях.
У 2025 році понад 817 тисяч українців працювали у фізичних осіб-підприємців — про це свідчать дані Державної податкової служби. Загалом торік 302 тисячі ФОПів мали найманих працівників.
Скільки людей працюють на ФОПів?
302 260 підприємців забезпечили роботою більше ніж 817 тисяч людей. У середньому на одного такого ФОПа припадає близько трьох працівників, пише Опендатабот.
Загалом нині 14% підприємців користуються найманою працею:
- Найбільше підприємців із працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області – 27 491.
- Майже стільки ж у Львівській області – 27 275.
- Далі йде Київ із 25 782 ФОПами, які мають співробітників.
Натомість найшвидше кількість таких підприємців зростала в інших регіонах. Найбільший приріст зафіксували у Рівненській області (+22%), Київській області (+20%), Волинській області (+19%).
Щодо кількості працівників, яких наймають ФОПи, то тут лідирує Львівська область – 74 648 людей. Далі йде Дніпропетровська область із 71 983 працівниками, а також Київ – 70 272.
Загалом завдяки підприємцям у 2025 році роботу мали понад 2,9 мільйони українців: близько 2,1 мільйонів працювали самі на себе, ще понад 817 тисяч – як наймані працівники у ФОПів.
Що треба знати про ведення ФОП в Україні?
ФОПи зобов'язані регулярно подавати звітність, яка залежить від їхньої групи та має певні нюанси. Підприємці, звільнені від сплати ЄСВ, не зобов'язані подавати Додаток 1.
ФОП на загальній системі оподаткування у 2026 році сплачують ПДФО, військовий збір і ЄСВ, загальне податкове навантаження без ЄСВ становить 23% прибутку. ЄСВ сплачується залежно від наявності доходу, мінімальний внесок становить 1 902,34 гривні на місяць.
З квітня 2026 року ФОПи, що займаються охоронною діяльністю, без переходу на загальну систему оподаткування, втратять право на єдиний податок. Штрафи не накладаються, якщо послуги надані до 01.01.2026, КВЕДи виключені, і є підтверджуючі документи.
3 та 2 групи фізичних осіб-підприємців відрізняються встановленим річним обсягу ліміту, а також найманою кількістю працівників. Водночас ставки єдиного податку та військового збору в них різні, проте єдиного соціального внеску – однакові.