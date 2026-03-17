Київстар перегнав Vodafone та lifecell: скільки компанія заробляє з одного абонента

Київстар, Vodafone та lifecell контролюють ринок мобільних тарифів в Україні, проте Київстару вдалося значно вирватися вперед. Оператор отримав рекордні прибутки у 2025 року.

Скільки за рік заробили мобільні оператори?

У 2025 році дохід десяти найбільших операторів перевищив 88,3 мільярди гривень, пише Delo.ua.

Основну частину ринку традиційно сформували три найбільші мобільні компанії – Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Їхній сукупний дохід перевищив 85 мільярдів, або майже 97% усього телеком-ринку.:

Київстар – дохід 43,8 мільярди гривень, чистий прибуток 12,3 мільярдів;

Vodafone Україна – дохід 25,8 мільярдів гривень, прибуток 4,77 мільярди;

lifecell – дохід 15,9 мільярдів гривень, прибуток 3,22 мільярди.

Інші оператори, як Інтертелеком, Тримоб, Концерн РРТ, формують лише кілька відсотків ринку.

Скільки оператори заробляють з одного абонента?

Середній дохід з одного абонента становить:

Київстар – приблизно 158 – 162 гривні на місяць; Vodafone Україна – близько 140 гривень; lifecell – близько 138 гривень.

У середньому мобільні оператори заробляють 140 – 160 гривень на місяць з одного абонента.

Який найдешевший тариф Київстар?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю, пише Київстар.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень

ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

