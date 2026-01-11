Працюватиме менше законно: коли можливий перехід на неповний робочий день
- Угоду про неповний робочий день можна укласти з роботодавцем за певних обставин, таких як вагітність, догляд за дитиною або хворим членом сім'ї.
- Бельгія стала першою країною в Європі, що законодавчо запровадила 4-денний робочий графік без втрати зарплати.
Зміна графіка роботи можлива не лише під час працевлаштування, але й опісля. Втім для встановлення неповного робочого дня або ж неповного робочого тижня потрібні певні обставини, що дозволятимуть такий перехід.
Хто може працювати менше як 8 годин на добу?
Лише у випадку угоди з роботодавцем працівник може працювати впродовж неповного робочого дня або ж неповного робочого тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 56 Кодексу законів про працю України.
Таку угоду можна укласти під час прийняття на роботу, а також вже і під час працевлаштування. Втім така угода може бути встановлена лише за певних обставин.
Цікаво! Повний робочий день в Україні – це 8 годин на день при 5-денному графіку. Загалом в тиждень виходить 40 годин.
До таких обставин, відповідно до яких роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, входять:
- вагітність,
- жінка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, що перебуває під її опікою,
- жінка та батько в період перебування у відпустці для догляду за дитиною,
- батько виховує дітей без матері, або ж матір перебуває на лікування у медичному закладі,
- жінка чи чоловік є опікуном чи піклувальником,
- догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку,
- один із прийомних батьків, або ж з батьків-вихователів.
Крім того, право мати неповний робочий також особи з інвалідністю незалежно від групи інвалідності та особи похилого віку.
Зауважте! За таких умов оплата праці відбувається відповідно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Але водночас робота у неповний робочий день не обмежує обсяг трудових прав працівників.
Яка країна ввела 4-денний графік роботи?
Першою країною в Європі, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий графік без втрати зарплати, була Бельгія, пише euronews.
- До списку країн, які проходять тестування 4-годинного графіку, є Німеччина. Вже чимало компаній розпочали тестування в рамках експерименту.
- Приєдналася до цього і Португалія. А компанії у Великій Британії, які провели шестимісячне випробування 4-денного робочого тижня, назвали експеримент "надзвичайно успішним".
- Між 2015 і 2019 роками Ісландія провела найбільший у світі пілотний проєкт із 35 – 36-годинного робочого тижня (скорочений з традиційних 40 годин) без зниження зарплати. Дослідники назвали пілотний проєкт успішним.
Яка ситуація на ринку праці в Україні?
На українському ринку праці спостерігається суттєвий дефіцит кадрів, де кількість вакансій значно перевищує кількість шукачів роботи. В деяких сферах не вистачало людей навіть при наявності вакансій, що закривалися лише частково.
Особливо важко знайти фахівців на технічні та професійні позиції, такі як оператори котелень та асистенти вчителів, де вакансій значно більше ніж потенційних працівників. Уряд і служба зайнятості пропонують безоплатне навчання для перепідготовки, але це не завжди розв'язує проблему.
Загальний попит на робочу силу зростає, і компанії відчувають кадровий тиск у багатьох секторах, включно з будівництвом та ІТ, а також у сферах з обслуговуванням і логістикою. Відтік молодих фахівців та недостатня кількість зареєстрованих шукачів роботи посилюють кадрову кризу, а прогноз на найближчі роки передбачає високий попит на спеціалістів із цифрових та технічних навичок.