Працюватиме менше законно: коли можливий перехід на неповний робочий день

Зміна графіка роботи можлива не лише під час працевлаштування, але й опісля. Втім для встановлення неповного робочого дня або ж неповного робочого тижня потрібні певні обставини, що дозволятимуть такий перехід.

Хто може працювати менше як 8 годин на добу?

Лише у випадку угоди з роботодавцем працівник може працювати впродовж неповного робочого дня або ж неповного робочого тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 56 Кодексу законів про працю України.

Таку угоду можна укласти під час прийняття на роботу, а також вже і під час працевлаштування. Втім така угода може бути встановлена лише за певних обставин.

Цікаво! Повний робочий день в Україні – це 8 годин на день при 5-денному графіку. Загалом в тиждень виходить 40 годин.

До таких обставин, відповідно до яких роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, входять:

вагітність,

жінка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, що перебуває під її опікою,

жінка та батько в період перебування у відпустці для догляду за дитиною,

батько виховує дітей без матері, або ж матір перебуває на лікування у медичному закладі,

жінка чи чоловік є опікуном чи піклувальником,

догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку,

один із прийомних батьків, або ж з батьків-вихователів.

Крім того, право мати неповний робочий також особи з інвалідністю незалежно від групи інвалідності та особи похилого віку.

Зауважте! За таких умов оплата праці відбувається відповідно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Але водночас робота у неповний робочий день не обмежує обсяг трудових прав працівників.

Яка країна ввела 4-денний графік роботи?

Першою країною в Європі, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий графік без втрати зарплати, була Бельгія, пише euronews.

До списку країн, які проходять тестування 4-годинного графіку, є Німеччина. Вже чимало компаній розпочали тестування в рамках експерименту.

Приєдналася до цього і Португалія. А компанії у Великій Британії, які провели шестимісячне випробування 4-денного робочого тижня, назвали експеримент "надзвичайно успішним".

Між 2015 і 2019 роками Ісландія провела найбільший у світі пілотний проєкт із 35 – 36-годинного робочого тижня (скорочений з традиційних 40 годин) без зниження зарплати. Дослідники назвали пілотний проєкт успішним.

Яка ситуація на ринку праці в Україні?