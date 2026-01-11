Хто може працювати менше як 8 годин на добу?

Лише у випадку угоди з роботодавцем працівник може працювати впродовж неповного робочого дня або ж неповного робочого тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 56 Кодексу законів про працю України.

Таку угоду можна укласти під час прийняття на роботу, а також вже і під час працевлаштування. Втім така угода може бути встановлена лише за певних обставин.

Цікаво! Повний робочий день в Україні – це 8 годин на день при 5-денному графіку. Загалом в тиждень виходить 40 годин.

До таких обставин, відповідно до яких роботодавець зобов'язаний встановити неповний робочий день чи неповний робочий тиждень, входять:

  • вагітність,
  • жінка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, зокрема таку, що перебуває під її опікою,
  • жінка та батько в період перебування у відпустці для догляду за дитиною,
  • батько виховує дітей без матері, або ж матір перебуває на лікування у медичному закладі,
  • жінка чи чоловік є опікуном чи піклувальником,
  • догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку,
  • один із прийомних батьків, або ж з батьків-вихователів.

Крім того, право мати неповний робочий також особи з інвалідністю незалежно від групи інвалідності та особи похилого віку.

Зауважте! За таких умов оплата праці відбувається відповідно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Але водночас робота у неповний робочий день не обмежує обсяг трудових прав працівників.

Яка країна ввела 4-денний графік роботи?

Першою країною в Європі, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий графік без втрати зарплати, була Бельгія, пише euronews.

  • До списку країн, які проходять тестування 4-годинного графіку, є Німеччина. Вже чимало компаній розпочали тестування в рамках експерименту.
  • Приєдналася до цього і Португалія. А компанії у Великій Британії, які провели шестимісячне випробування 4-денного робочого тижня, назвали експеримент "надзвичайно успішним".
  • Між 2015 і 2019 роками Ісландія провела найбільший у світі пілотний проєкт із 35 – 36-годинного робочого тижня (скорочений з традиційних 40 годин) без зниження зарплати. Дослідники назвали пілотний проєкт успішним.

Яка ситуація на ринку праці в Україні?

  • На українському ринку праці спостерігається суттєвий дефіцит кадрів, де кількість вакансій значно перевищує кількість шукачів роботи. В деяких сферах не вистачало людей навіть при наявності вакансій, що закривалися лише частково.

  • Особливо важко знайти фахівців на технічні та професійні позиції, такі як оператори котелень та асистенти вчителів, де вакансій значно більше ніж потенційних працівників. Уряд і служба зайнятості пропонують безоплатне навчання для перепідготовки, але це не завжди розв'язує проблему.

  • Загальний попит на робочу силу зростає, і компанії відчувають кадровий тиск у багатьох секторах, включно з будівництвом та ІТ, а також у сферах з обслуговуванням і логістикою. Відтік молодих фахівців та недостатня кількість зареєстрованих шукачів роботи посилюють кадрову кризу, а прогноз на найближчі роки передбачає високий попит на спеціалістів із цифрових та технічних навичок.