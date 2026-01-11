Кто может работать меньше 8 часов в сутки?

Только в случае соглашения с работодателем работник может работать в течение неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 56 Кодекса законов о труде Украины.

Такое соглашение можно заключить при приеме на работу, а также уже и во время трудоустройства. Впрочем такое соглашение может быть установлено только при определенных обстоятельствах.

Интересно! Полный рабочий день в Украине – это 8 часов в день при 5-дневном графике. Всего в неделю получается 40 часов.

К таким обстоятельствам, в соответствии с которыми работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, входят:

беременность,

женщина имеет ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в частности такую, что находится под ее опекой,

женщина и отец в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком,

отец воспитывает детей без матери, или же мать находится на лечении в медицинском учреждении,

женщина или мужчина является опекуном или попечителем,

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,

один из приемных родителей, или же из родителей-воспитателей.

Кроме того, право иметь неполный рабочий также лица с инвалидностью независимо от группы инвалидности и лица пожилого возраста.

Заметьте! При таких условиях оплата труда происходит в соответствии с отработанным временем или в зависимости от выработки. Но в то же время работа в неполный рабочий день не ограничивает объем трудовых прав работников.

Какая страна ввела 4-дневный график работы?

Первой страной в Европе, которая законодательно ввела 4-дневный рабочий график без потери зарплаты, была Бельгия, пишет euronews.

В список стран, которые проходят тестирование 4-часового графика, есть Германия. Уже немало компаний начали тестирование в рамках эксперимента.

Присоединилась к этому и Португалия. А компании в Великобритании, которые провели шестимесячное испытание 4-дневной рабочей недели, назвали эксперимент "чрезвычайно успешным".

Между 2015 и 2019 годами Исландия провела крупнейший в мире пилотный проект с 35 – 36-часовой рабочей недели (сокращенной с традиционных 40 часов) без снижения зарплаты. Исследователи назвали пилотный проект успешным.

Какова ситуация на рынке труда в Украине?