Кто может работать меньше 8 часов в сутки?
Только в случае соглашения с работодателем работник может работать в течение неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 56 Кодекса законов о труде Украины.
Такое соглашение можно заключить при приеме на работу, а также уже и во время трудоустройства. Впрочем такое соглашение может быть установлено только при определенных обстоятельствах.
Интересно! Полный рабочий день в Украине – это 8 часов в день при 5-дневном графике. Всего в неделю получается 40 часов.
К таким обстоятельствам, в соответствии с которыми работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, входят:
- беременность,
- женщина имеет ребенка до 14 лет или ребенка с инвалидностью, в частности такую, что находится под ее опекой,
- женщина и отец в период пребывания в отпуске по уходу за ребенком,
- отец воспитывает детей без матери, или же мать находится на лечении в медицинском учреждении,
- женщина или мужчина является опекуном или попечителем,
- уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
- один из приемных родителей, или же из родителей-воспитателей.
Кроме того, право иметь неполный рабочий также лица с инвалидностью независимо от группы инвалидности и лица пожилого возраста.
Заметьте! При таких условиях оплата труда происходит в соответствии с отработанным временем или в зависимости от выработки. Но в то же время работа в неполный рабочий день не ограничивает объем трудовых прав работников.
Какая страна ввела 4-дневный график работы?
Первой страной в Европе, которая законодательно ввела 4-дневный рабочий график без потери зарплаты, была Бельгия, пишет euronews.
- В список стран, которые проходят тестирование 4-часового графика, есть Германия. Уже немало компаний начали тестирование в рамках эксперимента.
- Присоединилась к этому и Португалия. А компании в Великобритании, которые провели шестимесячное испытание 4-дневной рабочей недели, назвали эксперимент "чрезвычайно успешным".
- Между 2015 и 2019 годами Исландия провела крупнейший в мире пилотный проект с 35 – 36-часовой рабочей недели (сокращенной с традиционных 40 часов) без снижения зарплаты. Исследователи назвали пилотный проект успешным.
Какова ситуация на рынке труда в Украине?
На украинском рынке труда наблюдается существенный дефицит кадров, где количество вакансий значительно превышает количество соискателей работы. В некоторых сферах не хватало людей даже при наличии вакансий, что закрывались лишь частично.
Особенно трудно найти специалистов на технические и профессиональные позиции, такие как операторы котельных и ассистенты учителей, где вакансий значительно больше чем потенциальных работников. Правительство и служба занятости предлагают бесплатное обучение для переподготовки, но это не всегда решает проблему.
Общий спрос на рабочую силу растет, и компании испытывают кадровое давление во многих секторах, включая строительство и ИТ, а также в сферах с обслуживанием и логистикой. Отток молодых специалистов и недостаточное количество зарегистрированных соискателей работы усиливают кадровый кризис, а прогноз на ближайшие годы предусматривает высокий спрос на специалистов по цифровым и техническим навыкам.