Щоб розширити справу чи покрити борги: який кредит може взяти ФОП в Україні

Попри складні економічні умови малий бізнес в Україні продовжує працювати й розвиватися, однак власних коштів для розширення справи, закупівлі товару чи покриття поточних витрат може бракувати. Саме так перед підприємцями постає питання щодо кредитування.

Який кредит може взяти ФОП?

Недарма обсяг чистих гривневих позик для бізнесу інтенсивно збільшувався впродовж 2025 року, відповідно до огляду Нацбанку. Детальніше про доступні кредитні програми – читайте в матеріалі.

Основним складником гривневого портфеля бізнесу залишаються кредити МСП, що зростають на понад третину в рік.

Українські банки продовжують активно підтримувати розвиток малих та середніх підприємств, надаючи широкий спектр фінансових послуг, пише Дія.Бізнес. Зокрема, йдеться про кредити для:

поповнення обігових коштів:

реалізації проєктів і модернізації;

рефінансування отриманих раніше позик.

Окрім того, банки пропонують гарантії, субсидії, послуги з валютних операцій, управління ліквідністю, операції зі смарт-грошима та іншими фінансовими інструментами, а також консультаційні послуги з фінансового планування та управління ризиками.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова розповіла, що потенційна можливість зниження облікової ставки Нацбанку до 13,5 – 14% до кінця 2026 року, може позитивно позначитися на здатності позичальників обслуговувати борги.

Які є програми пільгового кредитування?

Програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" є складником політики розвитку українських виробників і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу. У її межах держава компенсує частину процентної ставки. Позику дають з метою:

придбання або модернізації основних засобів суб'єктом підприємництва;

придбання нежитлової нерухомості, земельних ділянок;

здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в нежитлових приміщеннях;

придбання об'єктів права інтелектуальної власності;

впровадження заходів з енергоефективності тощо.

Зверніть увагу! На засіданні 28 січня Кабмін збільшив максимальну суму інвестиційного кредиту для енергонезалежності бізнесу – до 250 мільйонів гривень.

Що варто знати про гранти від держави?