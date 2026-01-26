Діра в бюджеті Росії щороку більшає, через що мвлий та середній бізнес перебуває на межі виживання. Цьогоріч готуються до масштабної хвилі закриття таких підприємств унаслідок кризи.

Чому бізнес Росії буде вимирати?

Вимирання бізнесу в Росії – це наслідок бюджетної кризи, спричиненої війною проти України, пише Центр протидії дезінформації.

Аналітики прогнозують, що на тлі підвищення ПДВ та обмеження доступу до "спрощенки" закриються до 30% компаній, які працюють у секторі малого і середнього бізнесу.

Шукаючи способи поповнити дефіцитний бюджет, путінський уряд грає у вкрай небезпечну гру. Так, у короткостроковій перспективі дійсно будуть додаткові надходження від податків, проте зрештою держава втратить значно більше: бізнес, який закривається, не платить податків узагалі,

– пише ЦПД.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також:

підвищення вартості державних запозичень;

падіння доходів російських підприємств;

високий рівень облікової ставки.

Як проблеми компаній в Росії?