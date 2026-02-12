Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Новий тренд: Путін відбирає бізнес у росіян, щоб закрити діру в бюджеті
12 лютого, 17:12
Новий тренд: Путін відбирає бізнес у росіян, щоб закрити діру в бюджеті

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У 2025 році російські суди ухвалили рішення про націоналізацію 33 приватних активів, щоб зменшити бюджетний дефіцит.
  • Серед націоналізованих активів – компанії Олега Кана і Костянтина Струкова, а також IT-компанія "Леста".

Російські суди в 2025 році ухвалили рішення про націоналізацію 33 приватних активів. Держава забирає собі бізнес, щоб зменшити діру в бюджету на трильйони рублів.

Як і чому Путін забирає бізнес?

24 активи на 11,03 мільярдів доларів були націоналізовані в рамках справ, в яких йшлося про заподіяння державі збитків, пише The Moscow Times.

Серед них найбільші – компанії "крабового короля" Олега Кана загальною вартістю 4,3 мільярди доларів, а також пакет акцій "Южуралзолото" мільярдера Костянтина Струкова, що оцінюється у 2 мільярди доларів.

Також аналітики відзначили у 2025 році дев'ять випадків націоналізації активів без оцінки відшкодування збитків державі. Так, зокрема, державі перейшов контроль над

  • IT-компанією "Леста" (розробник "Світу танків", вартість 1,7 мільярд доларів);
  • складськими активами ДК Raven Russi (919,2 мільйонів доларів);
  • зерновою компанії "Рідні поля" (867,38 доларів).

Загалом тренд на націоналізацію набирає обертів, в результаті вилучення в дохід держави зайняли близько 36% від усього обсяги російського ринку злиттів і поглинань минулого року.

Опитані РБК юристи виділили три підстави, за якими суди передають приватні активи державі:

  • Корупційні злочини ("Южуралзолото");
  • Порушення федерального закону №57, що регламентує іноземні інвестиції в компанії, що мають стратегічне значення для оборони та безпеки країни (аеропорт Домодєдово);
  • Звинувачення в екстремізмі власників («Леста»).

Держава прискорює вилучення активів через проблеми бюджету: санкції та уповільнення економіки призвели до того, що скарбниці не вистачає доходів,
– пишуть у виданні.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?

  • У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.

  • Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.