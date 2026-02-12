Новий тренд: Путін відбирає бізнес у росіян, щоб закрити діру в бюджеті
- У 2025 році російські суди ухвалили рішення про націоналізацію 33 приватних активів, щоб зменшити бюджетний дефіцит.
- Серед націоналізованих активів – компанії Олега Кана і Костянтина Струкова, а також IT-компанія "Леста".
Російські суди в 2025 році ухвалили рішення про націоналізацію 33 приватних активів. Держава забирає собі бізнес, щоб зменшити діру в бюджету на трильйони рублів.
Як і чому Путін забирає бізнес?
24 активи на 11,03 мільярдів доларів були націоналізовані в рамках справ, в яких йшлося про заподіяння державі збитків, пише The Moscow Times.
Серед них найбільші – компанії "крабового короля" Олега Кана загальною вартістю 4,3 мільярди доларів, а також пакет акцій "Южуралзолото" мільярдера Костянтина Струкова, що оцінюється у 2 мільярди доларів.
Також аналітики відзначили у 2025 році дев'ять випадків націоналізації активів без оцінки відшкодування збитків державі. Так, зокрема, державі перейшов контроль над
- IT-компанією "Леста" (розробник "Світу танків", вартість 1,7 мільярд доларів);
- складськими активами ДК Raven Russi (919,2 мільйонів доларів);
- зерновою компанії "Рідні поля" (867,38 доларів).
Загалом тренд на націоналізацію набирає обертів, в результаті вилучення в дохід держави зайняли близько 36% від усього обсяги російського ринку злиттів і поглинань минулого року.
Опитані РБК юристи виділили три підстави, за якими суди передають приватні активи державі:
- Корупційні злочини ("Южуралзолото");
- Порушення федерального закону №57, що регламентує іноземні інвестиції в компанії, що мають стратегічне значення для оборони та безпеки країни (аеропорт Домодєдово);
- Звинувачення в екстремізмі власників («Леста»).
Держава прискорює вилучення активів через проблеми бюджету: санкції та уповільнення економіки призвели до того, що скарбниці не вистачає доходів,
– пишуть у виданні.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.
Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.