"Москвич" за 4 мільйони рублів: автозавод в Росії почав продавати нове авто

Російський автозавод "Москвич" оголосив про початок продажів двох моделей кросоверів лінійки «М». Ціни на автівку сягають до 4,2 мільйонів рублів.

Який вигляд має нове авто "Москвич"?

Усього випустили кілька кросоверів, пише NV.

"Москвич М70" є удвох варіантів – з двигунами об'ємом 1,5 літра і 2 літри, ціни на нього стартують від 3,1 мільйони рублів.

Флагманський "Москвич М90" комплектується двигуном об'ємом 2 літри у поєднанні з автоматичною коробкою передач, ціна сягає 4,2 мільйони рублів.

Моделі лінійки "М" є ліцензійними копіями кросоверів MG HS (Москвич М70) і MG RX9/QS (Москвич М90) китайського автоконцерну SAIC, що став новим технологічним партнером "Москвича",

– пише російський "Інтерфакс".

Новий "Москвич" / фото autoreview.ru

До слова, ця лінійка доповнила існуючу, яка базується на технологіях китайського JAC і включає кросовери "Москвич 3" у різних версіях, електромобіль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" та семимісний кросовер "Москвич 8".

Яка ситуація з продажами китайських авто в Росії?

Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку всіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з Південної Кореї, пише Reuters.

Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року зросла більш ніж удвічі. За даними Autostat, зараз вони становлять майже половину від майже 130 000 автомобілів, проданих у Росії у 2025 році автовиробниками з країн, що запровадили санкції.

Розподіл реєстрацій ключових іноземних брендів у Росії / інфографіка Reuters

Так, росіяни минулого року купили більше Toyota, ніж будь-якої іноземної марки, окрім китайських. Але автовиробник заявив, що припинив постачати туди автомобілі у 2022 році:

Toyota не експортує нові автомобілі до Росії,

– заявила компанія, не коментуючи дані Autostat.

Mazda, яка також мала значні продажі, заявила те саме та додала, що всі нові Mazda, продані в Росії, "були перепродані через третіх осіб, які знаходяться поза контролем Mazda".

