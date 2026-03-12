У Росії влаштували "полювання" на нелегалів, щоб закрити діру в бюджеті
- Російська влада проводить масові перевірки маркетплейсів, таких як Ozon і Wildberries, для виявлення нелегальних працівників.
- Федеральна податкова служба перевіряє пункти видачі замовлень та сервіси, що виплачують самозайнятим, через підозри в ухиленні від сплати податків.
Російська влада влаштувала масові перевірки маркетплейсів у пошуках працюючих нелегально співробітників. "Профілактичні візити" чекають на відомі маркети, як Ozon та Wildberries.
Що відомо про пошук нелегальних працівників у Росії?
Роструд мало провести серію "профілактичних візитів" до підрозділів Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркета", а також мережі гіпермаркетів "Мега", пише The Moscow Times.
Метою цих заходів було знайти на складах підприємств співробітників, які, будучи фактично працівниками компанії, не оформлені за трудовим договором. До 2 березня Роструд мав доповісти про результати цих перевірок до уряду.
- Федеральна податкова служба розпочала перевірку пов'язаних із маркетплейсами пунктів видачі замовлень.
- Відомство масово викликає їх власників на прийом та вимагає надати документи через підозри в ухиленні від сплати страхових внесків та ПДФО за працівників.
- Також податкові органи активно перевіряють сервіси, які організують виплати самозайнятим, намагаючись через них вийти на клієнтів-роботодавців.
Співробітники пунктів видачі замовлень – майже завжди співробітники партнерів, і сам маркетплейс не несе за них відповідальності. При цьому працівників складів маркетплейси наймають самі, але більшість із них працюють за цивільно-правовим договором,
– пояснив HR-експерт Олексій Миронов.
До слова, російська влада різко посилила боротьбу з тіньовою зайнятістю останні два роки, щоб наповнити бюджет податками.
2025 року Роструд звітував про виявлення 976 тисяч осіб, які отримували зарплати «в конвертах», що на 20% більше, ніж роком раніше. Для виявлення тіньової зайнятості влада створила у всіх регіонах міжвідомчі комісії з протидії нелегальному сектору.
Проблеми бізнесу в Росії
Кожен третій власник малого бізнесу в Росії розглядає можливість закриття через зростання податкового навантаження та погіршення економічної ситуації.
"Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.
Російські компанії зазнали рекордного збитку в 7,5 трильйонів рублів за січень – листопад 2025 року через санкції та уповільнення економіки. Найбільші збитки фіксуються в обробному виробництві, оптовій торгівлі та видобутку корисних копалин.