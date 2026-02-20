Збій міг статися в роботі "Нової пошти": що відомо про ситуацію
- Користувачка додатку "Нова пошта" повідомила про технічні помилки при сплаті посилки онлайн.
- Сервіс у додатку був тимчасово недоступний через можливий збій.
Одне зі ЗМІ повідомило про можливий збір у роботі "Нової пошти". Він, ймовірно, пов'язаний з роботою додатку та оплатою посилок з його допомогою.
Що відомо про збій у "Новій пошті"?
Одна з користувачок додатку "Нова пошта" повідомила про збій, пише "РБК-Україна".
За словами жінки, вона намагалася сплатити посилку онлайн, проте цього не вийшло через "технічні помилки". У додатку повідомили, що сервіс тимчасово недоступний.
Повідомлення про збій у "Новій пошті" / фото "РБК-Україна"
Останні новини "Нової пошти"
"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.
"Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.
Українці повідомляли про отримання пробитих посилок через "Нову пошту". Як з'ясувалося, пошкодження виникли після ракетного удару по сортувальному терміналу в Харківській області. "Нова пошта" повідомила, що відшкодовує вартість знищених або пошкоджених відправлень та надає можливість подати звернення у разі отримання пошкоджених посилок.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.