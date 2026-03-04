Укр Рус
4 березня, 17:46
3

"Нова пошта" дозволила залишати речі на зберігання в ТРЦ: скільки це коштує

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У "Новій пошті" в ТРЦ можна залишити речі на зберігання.
  • Максимальна вага речей – 30 кг, а довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 см.

Під час шопінгу у ТРЦ можна не носити всі покупки чи особисті речі з собою. У "Новій пошті" розповіли, де і як можна їх залишити та яка вартість послуги.

Скільки коштує залишити речі на "Новій пошті"

Залишити свої речі на зберігання можна у поштоматах "Нової пошти" в торгових центрах, повідомили у компанії.

Покладіть пакунки у комірку й продовжуйте шопінг із вільними руками. Забрати речі зможете у будь-який зручний момент,
– пишуть у компанії.

Як скористатися послугою:

  1. Створіть відправлення у мобільному застосунку.
  2. Помістіть покупки у вільну комірку поштомату.
  3. Закрийте її і речі чекатимуть на вас.
  4. Якщо оформлюєте послугу у відділенні чи пункті видачі, зверніться до оператора та замовте послугу "Пункт передачі".

Вартість послуги зберігання речей – 30 гривень.

До слова, сервіс "Пункт передачі" підійде для тих, хто хоче на деякий час залишити валізу, рюкзак або інші особисті речі вагою до 30 кілограмів. У вартість входить зберігання до 7 днів (для палет – до 3 днів). З наступного дня (8-го для речей, 4-го для палет) нараховується додаткова плата.

Для окремих відділень діють обмеження – максимальна довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 сантиметрів. Передбачені також параметри для палет, шин і дисків.

Новини "Нової пошти"

  • "Нова пошта" у Києві відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі. Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.

  • "Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.

  • "Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.

  • "Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.