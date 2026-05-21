Загинули люди: Росія вдруге за місяць вдарила по складу Varus у Дніпрі

Російські війська вдруге за останній місяць завдали удару по складу мережі супермаркетів Varus у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули люди.

Що відомо про атаку на Varus у Дніпрі?

Ракета влучила у складський об’єкт компанії. Про це повідомив співвласник мережі Руслан Шостак.

Він наголосив, що це вже друга атака на склад Varus за останній місяць.

Загинули люди. Знову. Не буду нічого писати про збитки – людські життя неможливо зіставити з матеріальними втратами,

– написав Шостак.

Попри новий удар, у компанії заявили, що продовжують працювати над стабільністю постачання та операційних процесів. За словами співвласника мережі, команда Varus робить усе можливе, аби покупці та партнери не відчули наслідків останніх атак.

Наслідки атаки / фото Руслана Шостака

У зв’язку з цим компанія повідомила про можливі затримки у постачанні продукції для споживачів. Зокрема, варто врахувати:

Порушення логістичних ланцюгів через руйнування складу;

Тимчасове ускладнення процесу розподілу товарів;

Збільшення часу доставки до торговельних точок мережі VARUS.

Інших подробиць щодо кількості загиблих, постраждалих або масштабів руйнувань наразі не повідомляють.

Що це означає?

Російські атаки все частіше спрямовані проти цивільної бізнес-інфраструктури. Під ударом опиняються логістика, ритейл та системи постачання товарів. Бізнес змушений вкладати більше ресурсів у резервну логістику та безпеку. Повторні удари по одному об’єкту свідчать про системний характер атак.

Зауважте! Повторний удар по складу Varus у Дніпрі показує, що російські атаки дедалі сильніше впливають не лише на енергетику чи промисловість, а й на торговельну інфраструктуру. Попри втрати та руйнування, український бізнес намагається втримувати роботу мереж і постачання товарів.

Що відомо про обстріл Дніпра 20 травня та його наслідки?

Росіяни здійснили комбіновану атаку на Дніпро вночі 20 травня, застосувавши дрони та балістичне озброєння. Перші вибухи в місті пролунали близько опівночі, чому передувало попередження Повітряних сил про загрозу балістики.

Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще шестеро зазнали поранень. Медики ушпиталили 5 людей. Стан 3 з них оцінюють як важкий.

Мовиться про 42-річну жінку та чоловіків 47 й 25 років. Двоє чоловіків, 47 та 40 років, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Чому Росія різко посилила удари по Дніпру?

Протягом останніх тижнів Дніпро перебуває під майже безперервними російськими атаками. РФ застосовує дрони, крилаті ракети та балістику, а під удари дедалі частіше потрапляють житлові квартали, багатоповерхівки та цивільна інфраструктура, пише "Суспільне".

Речник полку сил безпілотних систем "Рейд" Олексій Безуглий пояснює, що Дніпро має стратегічне значення для української логістики та військової інфраструктури.

Олексій Безуглий Речник полку сил безпілотних систем "Рейд" Частини, які розквартировувалися на лінії Покровськ, Константинівка, Гуляйполе – вони всі потихеньку відкочуються. Відповідно, концентрація військових в Дніпрі зросла. Друге – це великий логістичний хаб. Залізничний, транспортний, зберігання і так далі. Тому, звичайно, що для противника Дніпро – це одна із пріоритетних цілей.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий також як "Флеш", повідомив, що Росія почала активно застосовувати нову технологію mesh-модемів для управління "Шахедами" під час атак по Дніпру.

За його словами, дрони можуть передавати сигнал один одному у повітрі, формуючи мережу керування. Це дозволяє:

збільшувати дальність керування БпЛА;

проводити розвідку у реальному часі;

коригувати удари по цілях у тилу.

Чому Росія атакує цивільну інфраструктуру України?

Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру України, щоб вплинути не лише на економіку, а й на психологічний стан суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту, пише Офіс Президента.

Президент пояснив, що атаки на енергетичну систему мають чітку мету — послабити Україну через цивільне населення.

Яка мета бити по українській енергетиці? Як ви вважаєте? Зламати нас. Не можуть зламати військового – б'ють углиб, ламають цивільного, тому що цивільних набагато більше, ніж військових,

– сказав Зеленський.

Після обстрілів, за словами президента, цивільні часто звертаються до своїх близьких на фронті та розповідають про складні умови життя. Це створює додатковий психологічний тиск і на військових, і на цивільне населення.

Зеленський наголосив, що атаки мають і економічну мету – послабити фінансову систему країни.

Підприємства не працюють, енергетики, електрики немає, економіка не наповнюється податками, немає що платити військовому. Тобто щоб зламати армію, треба зламати цивільних. Щоб був хаос у цивільному суспільстві, щоб було розділення. Номер один завдання – розділити військових і цивільних,

– наголосив президент.

Також відомо, що Росія інтенсивно обстрілює українське цивільне населення, тому що Путін розраховує на час до переговорів і вважає, що Трамп не звертатиме на це уваги. Водночас президент Зеленський намагається переконати партнерів суттєво наростити підтримку України та впроваджувати санкції проти російської логістики.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що американському президенту потрібна реалістична, а не агресивна комунікативна політика, яка дозволить послабити російські можливості.

Iм'я експерта Радник Офісу Президента Коли Трамп говорить, що Путін прагне миру й переговори вирішать все, це нагадує його заяви про Близький Схід – нічого там не вирішено. Вчора ми бачили конкретний прояв "російського миру" – він базується на основі масових вбивств. До того ж Путін розраховує, що у нього є час "геноцидити" українське населення.

Що відомо про минулу атаку по складу Varus?

На початку травня російська армія вдарила по розподільчому центру мережі супермаркетів VARUS у Дніпрі. Загиблими виявилися співробітники компанії, які працювали на доставці повідомили у VARUS.

Ворожий удар 05.05 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів у оселі. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих,

– зазначили в компанії.

