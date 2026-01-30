Росія вдарила ракетою по фабриці Philip Morris у Харкові: що відомо про наслідки

Компанія "Філіп Морріс Україна" повідомила про ракетний удар по фабриці під Харковом 30 січня. На місці здійнялася масштабна пожежа, стало відомо, чи постраждав хтось із персоналу.

Що відомо про обстріл фабрики Philip Morris?

Ворожа ракета пошкодила частину фабрики, пише "РБК-Україна".

Найважливіше – за попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що зараз на місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі.

Чи працювала харківська фабрика?

Харківська фабрика Philip Morris в Україні залишається призупиненою з 24 лютого 2022 року, пише 24 Канал.

У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у її запуск 30 мільйонів доларів. До роботи на новій фабриці було релоковано 250 співробітників харківської фабрики.

