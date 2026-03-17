Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" в Запоріжжі: що відомо про постраждалих

Зранку 17 березня Росія здійснила удар по інноваційному терміналу СІЧ "Нової пошти" у місті Запоріжжя. Частина працівників отримала контузії та поранення.

Що відомо про обстріл "Нової пошти" в Запоріжжі?

Ворожий удар прийшовся біля одного із терміналів логістичного оператора, повідомили у "Новій пошті".

Дивіться також "Нова пошта" дозволила залишати речі на зберігання в ТРЦ: скільки це коштує

Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, на роботі були 7 працівників.

Під час атаки працівники знаходилися в укритті: п’ятеро отримали контузії, один був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. Процеси вже перебудовані – команда працює у посиленому режимі,

– повідомили у компанії.

Обстріл "Нової пошти" / Фото Запорізької ОВА

Скільки коштів втратила "Нова пошта" після атак Росії?

На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.

Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,

– зазначають в компанії.

Лише за останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.

В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів:

Загалом внаслідок ударів Росії по Україні було знищено 138 тисяч посилок, а прямі збитки компанії перевищують 3 мільярдів гривень,

Що відомо про минулий обстріл Запоріжжя?