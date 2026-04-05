Щонайменше 23% з доходу: хто з ФОП має платити такі податки у 2026 році

У 2026 році українські підприємці, які працюють як ФОП, повинні уважно ставитися до податкових зобов’язань – правила залишаються чітко прописаними в законодавстві. Особливо це стосується тих, хто перебуває на загальній системі оподаткування, адже їхні правила суттєво відрізняються від спрощенців.

Які податки ФОП на загальній системі оподаткування?

ФОПи на загальній системі сплачують одразу кілька видів обов’язкових платежів, йдеться у Податковому кодексі.

Серед них – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір, а також єдиний соціальний внесок (ЄСВ). У певних випадках до цього переліку можуть додаватися ще ПДВ або акциз. Станом на 2026 рік ставки виглядають так:

ПДФО становить 18% прибутку;

військовий збір – 5%;

ЄСВ – 22%.

Якщо підсумувати лише обов’язкові платежі (без урахування ЄСВ), то загальне податкове навантаження сягає 23% прибутку.

Для порівняння, підприємці третьої групи на спрощеній системі мають значно легші умови – вони сплачують лише 6% від свого обороту. Водночас ФОПи на загальній системі розраховують податки інакше: вони беруть до уваги не весь дохід, а різницю між виручкою та підтвердженими витратами.

Що відомо про сплату ЄСВ?

Щодо ЄСВ, то тут є певні нюанси. Формально цей внесок не завжди є обов’язковим до сплати – все залежить від того, чи отримував підприємець дохід у конкретному періоді.

Якщо прибуток був, тоді доведеться сплатити щонайменше мінімальний внесок, який у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць або 5 707,02 гривень за квартал.

Якщо ж діяльність не приносила доходу, підприємець може скористатися правом не сплачувати ЄСВ.

Також встановлено верхню межу для нарахування ЄСВ. Вона обмежена 20 мінімальними зарплатами на місяць, що у 2026 році дорівнює 172 940 гривень.

Що ще слід знати ФОПам в Україні?