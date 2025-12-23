Знайшли "золоту жилу": похоронний бізнес в Росії рекордно збагатився

Найбільші похоронні компанії переживають бум бізнесу та зростання виручки на десятки відсотків. Усе тому, що війна проти України завдала Росії рекордних втрат ще з Другої світової.

Як збагатилися похоронні компанії в Росії?

Топ-5 лідерів похоронного бізнесу Росії за підсумками 2024 року заробили 14,872 мільярдів рублів виручки, що на 24% більше, ніж роком раніше, пише 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Найбільше столичне бюро "Ритуал" збільшило виторг на 22%, до 5,5 мільярдів рублів.

Петербурзький "похоронний король" Валерій Ларькін, з яким пов'язані понад три десятки компаній, отримав 5,463 мільярдів рублів виручки – на 21% більше, ніж роком раніше.

Єкатерингбурзькі бізнесмени Анатолій Глухов і Дмитро Хазов збільшили виторг своїх 8 юросіб на 18%, до 1,433 мільярда рублів.

А виторг бюро "Центр меморіальних послуг" підскочив на 41%, до 1,268 мільярда рублів.

Натомість у монополістів похоронного ринку Краснодара Олега Макаревича та Розмика Тазагулова – на 48%, до 1,208 мільярда рублів.

При цьому сам Макаревич 2021 перебуває у розшуку у справі про ухилення від сплати податків. Він мешкає в Австрії, але дистанційно продовжує керувати своїми активами.

