Бізнес на межі закриття? Поради, які допоможуть вижити навіть у кризу

Торік рекордна кількість бізнесів в Україні закрилися. Причини бувають різні, проте експертки виокремили декілька порад, які допоможуть врятуватися у найскладніші для підприємця часи.

Як можна врятувати бізнес від закриття?

Найуспішнішими є ті бізнеси, що розуміють, де саме клієнт приймає рішення – онлайн, офлайн чи у змішаній моделі – і будують комунікацію відповідно, каже експертка Анастасія Ямелинець пише 24 Канал.

Дивіться також Помилився при сплаті податків: як ФОП виправити помилку без штрафів

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Важливу роль відіграють дані про повторні покупки, тригери вибору та бар'єри – без цього інвестиції в маркетинг стають хаотичними.

Ще одна експертка Наталія Головачко додає, що у кризу за правильного підходу можна утримати бізнес на плаву. Треба дотримуватися певних правил:

Доопрацюйте продукт/послугу

Спочатку треба зрозуміти, які насправді потреби у споживачів, а потім підлаштувати його виробництво. До прикладу: пекарня у спальному районі довгий час не могла вийти на планові продажі, хоча якість випічки була високою.

Після простого дослідження клієнтів з'ясувалося, що основна аудиторія – мешканці району, які йдуть на роботу або повертаються з ранкової пробіжки.

Наталія Головачко Засновниця Marketing Club Lviv Але проблема була не в продукті, а в режимі роботи: пекарня відкривалась о 9:00, тоді як потенційні покупці були готові купувати круасани з 7:00 – 8:30. Після зміни графіку на ранкове відкриття продажі зросли без додаткових витрат на рекламу.

З'ясуйте, де клієнт шукає рішення

Це може бути як Instagram та Google, так і GPT. Після того як бізнес це з'ясує, варто інвестувати в оптимізацію та просування того чи іншого напрямку. Але коли бюджет розподіляють потроху всюди – це менш ефективно.

Утримайте найцінніших клієнтів

Річ у тім, що у більшості бізнесів за класичним правилом Парето 20% клієнтів приносять до 80% доходу, каже Наталія Головачко.

Серед прикладів можна навести такий: у приватного медичному центрі під час спаду записів з'ясували, що близько третини пацієнтів формують основний обсяг доходу. І це сім'ї, які регулярно проходять обстеження, ведуть дітей, батьків і звертаються повторно.

Замість того щоб збільшувати витрати на рекламу первинних звернень, клініка запровадила персональні нагадування про профілактичні огляди та зрозумілі пакети послуг для всієї родини,

– підкреслює фахівчиня.

Тобто клініка додала не знижки, а емоційний сервіс: людське ставлення й відчуття турботи замість формальності Viber-розсилок. Це дало кращий ефект, ніж дорога рекламна кампанія у соцмережах.

Новини українського бізнесу